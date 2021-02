Verwarmingsmonteurs draaien overuren, drie tips om problemen te voorkomen

Verwarmingsmonteurs in de regio draaien overuren door het koude weer. Mensen bellen massaal voor reparaties en onderhoud. CV-monteur Stefan Vermeulen uit Hendrik-Ido-Ambacht geeft tips om een storingsbezoek van hem of zijn collega's voor te zijn. "Je kunt veel problemen zelf voorkomen."

Bevroren CV-leidingen ontdooien, zuchtende antieke ketels aan de praat krijgen: Stefan en zijn collega's van Hanvos Warmtetechniek hebben het deze week allemaal al meegemaakt. "Je ziet nu vaak dat er ketels droog staan. Er zit dan geen water in het toestel. Pompen en ventilatoren die het begeven. Leidingen die het begeven. Echt van alles."



Oude slecht onderhouden ketels zijn in dit weer extra kwetsbaar. Veel mensen stellen het jaarlijkse onderhoud uit en daardoor komen ze nu in de problemen. "Met jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud voorkom je veel problemen."

Toch zijn er ook dingen die je zelf kunt doen:

1. Waterdruk van de ketel bijhouden: de meter moet een waarde aangeven tussen 1,5 en 2 bar.

2. Radiatoren ontluchten als je een rammelend of borrelend geluid hoort. Draai tevens

regelmatig aan de knop van de radiator zodat deze niet vast gaat zitten.

3. Zet je verwarming 's avonds niet zachter. Zo voorkom je dat de ketel in de ochtend hard

moet werken en het mogelijk begeeft.