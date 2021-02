Liveblog: gemeenten waarschuwen schaatsers voor dooi, zeer gevaarlijke rijdomstandigheden door ijzel

Het vriest al een aantal dagen flink en het ijs werd steeds dikker. Op veel plekken in de regio kon dan ook op natuurijs worden geschaatst, maar Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vraagt mensen niet meer het ijs op te gaan. De temperatuur is zondag gestegen naar +4 en +5 graden waardoor het ijs snel gaat dooien. In dit liveblog houden wij de laatste ontwikkelingen bij rondom het winterse weer en de actuele stand van zaken op de wegen en in het openbaar vervoer.

17:00

Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke rijdomstandigheden door ijzel.



16:45

Afgelopen dagen is er flink geschaatst in de regio. Kijk hier naar de mooiste beelden.



16:05

Volgens de veiligheidsregio zakken steeds meer mensen door het ijs, omdat het dooien hard gaat.



16:00

Het ijs gaat nu snel smelten, waarschuwt de brandweer. Wees voorzichtig als je het ijs op gaat.



15:10

Het dooien heeft flink ingezet in Vlaardingen.



14:50

Een ritueel in Oostvoorne: deze jongeren poetsen ieder weekend hun auto tot het glimt en glanst. Anders is rijden afzien. Dat was het dan ook de afgelopen week met sneeuw en de bestrooide wegen die voor vieze auto's zorgden. Na een lange week wachten hebben ze zondag hun auto weer grondig gepoetst en gaan met een goed gevoel weer de weg op!

14:10

Ook onze verslaggever waagde het erop en ging vanochtend het ijs op.



13:50

De kwaliteit van het ijs gaat achteruit, waarschuwt gemeente Alblasserdam. Het is oppassen geblazen op het ijs.



13:26

Een volle week is onze regio al in de ban van winterse taferelen. Sommige kinderen zagen voor het eerst een dik pak sneeuw of schaatsten hun eerste meters op natuurijs. Zodat iedereen maximaal en op een veilige manier van de sneeuw kan genieten, hebben deze helden overal in de regio hard gewerkt om de wegen sneeuwvrij te maken.

13:05

'Kom niet met de auto naar Rotterdam', waarschuwt de gemeente. Het is er te druk. Rottekade is in één richting afgezet.



12:45

In Schiedam staan de kelders van woningen aan de Zwaluwlaan blank nadat daar vanmorgen de waterleiding is gesprongen. Waterbedrijf Evides heeft de hoofdleiding afgesloten en de brandweer pompt het water uit de kelders.

12:30

Schitterende beelden van de Biesbosch!



12:20

Zo zag het er vroeg in de ochtend uit op de Kralingse Plas. Ga je er schaatsen? Kijk dan eerst of het veilig is, want inmiddels is de temperatuur iets gestegen.



12:00

Test eerst goed de sterkte van het ijs en ga nooit alleen het ijs op, is het advies.



11:00

Verwarmingsmonteurs in de regio draaien overuren door het koude weer. Mensen bellen massaal voor reparaties en onderhoud. Lees hier een paar handige tips om te voorkomen dat je in de problemen komt met je CV-ketel.

10:15

Reis je maandag met het OV? Houd dan de actuele dienstregeling van de RET in de gaten. Metro's op lijnen A en B rijden vanaf maandagochtend volgens een aangepaste dienstregeling rijden. Metrolijn A rijdt pendelt alleen tussen Binnenhof en Graskruid. Metrolijn B rijdt in twee delen: tussen Nesselande en Schiedam Nieuwland en tussen Schiedam Nieuwland en Hoek van Holland.

09:45

Ook onze weerman Ed Aldus drukt mensen op het hart om voorzichtig te zijn, want de temperaturen stijgen naar +4 of +5 graden.

09:30

Zondag is waarschijnlijk de laatste dag dat er geschaatst kan worden. Veel mensen doen dat dan ook. Maar de temperaturen gaan stijgen en de schaatsers worden gewaarschuwd om op te passen.

09:00