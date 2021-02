Winterliveblog: code rood voor maandagochtend, test- en vaccinatielocaties GGD gesloten

In dit liveblog houden wij de laatste ontwikkelingen bij rondom het winterse weer en de actuele stand van zaken op de wegen en in het openbaar vervoer.

* GGD sluit maandag alle test- en vaccinnatielocaties tot minstens 12.00 uur

* KNMI geeft voor maandag code rood vanwege gladheid

* Veel schaatsers met botbreuken bij Eerste Hulp op laatste dag ijs

Lees hier het liveblog van zaterdag terug.

20.40

Alle bijna vijfenzestig basisscholen die zijn aangesloten bij onderwijskoepel BOOR blijven maandag dicht. Dit in verband met code rood en de te verwachten gladheid.

De woordvoerder van de Rotterdamse onderwijskoepel laat weten het niet verantwoord te vinden leerlingen en leraren te laten reizen. De sluiting geldt voor één dag.

20.10

Vanwege de verraderlijke gladheid sluit de GGD maandag zeker tot 12.00 uur alle test- en vaccinatielocaties. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor heel Nederland.

"Heeft u een afspraak staan voor een test of vaccinatie op maandagmorgen, kom dan niet naar de locatie", laat de GGD weten. Per regio wordt bekeken wanneer de locaties weer open kunnen gaan.

De instantie zegt dat er geprobeerd wordt om contact op te nemen met alle mensen die een vaccinatie-afspraak hadden staan. De GGD adviseert de website in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.

19.30

De bussen van EBS zullen maandag, vanwege de gladheid, niet voor 8.00 uur rijden in Voorne-Putten en Rozenburg. Volgens EBS is het niet verantwoord om de weg op te gaan.



19.00

Sneeuw en lage temperaturen zorgden de afgelopen dagen niet alleen voor veel schaatspret, maar ook voor lelijke valpartijen op het ijs. Er zijn sinds zaterdag 150 mensen op de Spoedeisende Hulp van het Albert Schweitzer Ziekenhuis beland.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis waren veel mensen door het ijs gezakt en gewond geraakt.

Het ziekenhuis heeft extra personeel ingezet en een derde OK-team opgeroepen om de operaties als gevolg van botbreuken uit te voeren. Normaal gesproken zijn er twee teams, waarvan één paraat staat voor operaties. "Een derde team is zondag samengesteld om alle spoedoperaties uit te kunnen voeren", zegt de woordvoerder.

"Wij hopen dat mensen voorzichtig zijn nu het snel en hard gaat dooien."

18:30

Sneeuw en lage temperaturen zorgden de afgelopen dagen niet alleen voor veel schaatspret, maar ook voor lelijke valpartijen op het ijs. Er zijn sinds zaterdag 150 mensen op de Spoedeisende Hulp van het Albert Schweitzer Ziekenhuis beland . "Wij hopen dat mensen voorzichtig zijn nu het snel en hard gaat dooien."

18:10

Het KNMI heeft voor maandagochtend code rood afgegeven voor gladheid op grote schaal. Die geldt vanaf 03:00 uur voor onze regio.



17:40

Goed nieuws voor de treinreizigers. De NS laat weten dat de treinen maandag volgens de normale dienstregeling rijden.



17:00

Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke rijdomstandigheden door ijzel.



16:45

Afgelopen dagen is er flink geschaatst in de regio. Kijk hier naar de mooiste beelden.



16:05

Volgens de veiligheidsregio zakken steeds meer mensen door het ijs, omdat het dooien hard gaat.



16:00

Het ijs gaat nu snel smelten, waarschuwt de brandweer. Wees voorzichtig als je het ijs op gaat.



15:10

Het dooien heeft flink ingezet in Vlaardingen.



14:50

Een ritueel in Oostvoorne: deze jongeren poetsen ieder weekend hun auto tot het glimt en glanst. Anders is rijden afzien. Dat was het dan ook de afgelopen week met sneeuw en de bestrooide wegen die voor vieze auto's zorgden. Na een lange week wachten hebben ze zondag hun auto weer grondig gepoetst en gaan met een goed gevoel weer de weg op!

14:10

Ook onze verslaggever waagde het erop en ging vanochtend het ijs op.



13:50

De kwaliteit van het ijs gaat achteruit, waarschuwt gemeente Alblasserdam. Het is oppassen geblazen op het ijs.



13:26

Een volle week is onze regio al in de ban van winterse taferelen. Sommige kinderen zagen voor het eerst een dik pak sneeuw of schaatsten hun eerste meters op natuurijs. Zodat iedereen maximaal en op een veilige manier van de sneeuw kan genieten, hebben deze helden overal in de regio hard gewerkt om de wegen sneeuwvrij te maken.

13:05

'Kom niet met de auto naar Rotterdam', waarschuwt de gemeente. Het is er te druk. Rottekade is in één richting afgezet.



12:45

In Schiedam staan de kelders van woningen aan de Zwaluwlaan blank nadat daar vanmorgen de waterleiding is gesprongen. Waterbedrijf Evides heeft de hoofdleiding afgesloten en de brandweer pompt het water uit de kelders.

12:30

Schitterende beelden van de Biesbosch!



12:20

Zo zag het er vroeg in de ochtend uit op de Kralingse Plas. Ga je er schaatsen? Kijk dan eerst of het veilig is, want inmiddels is de temperatuur iets gestegen.



12:00

Test eerst goed de sterkte van het ijs en ga nooit alleen het ijs op, is het advies.



11:00

Verwarmingsmonteurs in de regio draaien overuren door het koude weer. Mensen bellen massaal voor reparaties en onderhoud. Lees hier een paar handige tips om te voorkomen dat je in de problemen komt met je CV-ketel.

10:15

Reis je maandag met het OV? Houd dan de actuele dienstregeling van de RET in de gaten. Metro's op lijnen A en B rijden vanaf maandagochtend volgens een aangepaste dienstregeling rijden. Metrolijn A rijdt pendelt alleen tussen Binnenhof en Graskruid. Metrolijn B rijdt in twee delen: tussen Nesselande en Schiedam Nieuwland en tussen Schiedam Nieuwland en Hoek van Holland.

09:45

Ook onze weerman Ed Aldus drukt mensen op het hart om voorzichtig te zijn, want de temperaturen stijgen naar +4 of +5 graden.

09:30

Zondag is waarschijnlijk de laatste dag dat er geschaatst kan worden. Veel mensen doen dat dan ook. Maar de temperaturen gaan stijgen en de schaatsers worden gewaarschuwd om op te passen.

09:00