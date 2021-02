Rotterdamse jongerenclub had 40 jaar geleden onbekende band U2 op podium

Het is maar een klein berichtje in de Uitgaanskrant van het Algemeen Dagblad van 5 februari 1981: de nieuwe groep U2 toert door Nederland en zal ook de Eksit in Rotterdam aandoen. Op 13 februari staat de band met zanger Bono in Eksit in Rotterdam.

Tijdens de korte toer in februari 1981 treden Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen ook op in Amsterdam, Den Haag en Sittard. Het AD schrijft over de nog vrij onbekende band: "U2 (spreek uit als Joe toe of in het Engels You Too) is een jonge Ierse groep die met de lp Boy een verrassend debuut maakte.”

Eksit is een jongerencentrum in een oud schoolgebouw aan de Eendrachtsstraat in het centrum van Rotterdam. In de jaren '70 van de vorige eeuw is het Rotterdams belangrijkste jongerencentrum en poppodium.

Niet uitverkocht

Zo’n 200 tot 300 mensen zien het eerste optreden van U2 in Rotterdam. Een schril contrast met de shows van de band zes jaar later in de Rotterdamse Kuip. Op 10 en 11 juli 1987 komen er ruim 90.000 bezoekers naar de concerten. Weer zes jaar later - in mei 1993 - staat U2 drie avonden in een uitverkocht Stadion Feyenoord.

Ook naar Ahoy in Rotterdam komt de Ierse band een aantal keer: in 1984, 1990, 1992 en 1997. Maar de eerste keer Rotterdam voor U2 is op 13 februari 1981 in Eksit.

Grote namen aan het begin van hun carrière

In Eksit staan band als de Talking Heads, Sex Pistols, Simple Minds, Graham Parker, Tom Waits, The Police en The Stranglers. Het Vrije Volk schrijft op 28 oktober 1981: "Eksit speelde een vooraanstaande rol op het gebied van de popmuziek. Samen met het Amsterdamse Paradiso fungeerde het als smaakmaker. Talloze buitenlandse groepen vonden via Eksit de weg naar het Nederlandse publiek."

Journalist Kees Vermeer is in die jaren een bezoeker van Eksit. Hij schrijft in 2015 een boek over het jongerencentrum. Ook het optreden van U2 in februari 1981 komt daarin aan bod. “Het was niet eens uitverkocht", weet Vermeer. Hij was zelf niet bij het concertvan U2 maar in zijn boek vertelt hij het verhaal van een bezoeker die de bandleden in de kleedkamer bezocht.

Drankje met Bono

“Ik klopte op de deur van de kleedkamer en Bono wenkte ons binnen. We kregen drankjes en praatten met de band”, zo staat in het boek. Ook vertelt oud-programmeur Frank van der Meijden in het boek over hoe moeilijk het destijds was om U2 een plek geven: “Platenbaas Chris Blackwell van Island Records belde me en zei: ‘Je moet me helpen want niemand wil deze band hebben.’ Hij stuurde me een cassettebandje en ik kreeg U2 ook hier niet makkelijk geplaatst.”

Eksit heeft later in het jaar 1981 de deuren moeten sluiten. Het pand moet worden afgebroken vanwege de stadsvernieuwing in Rotterdam. Op de plek van Eksit zijn nu woonhuizen. Het jongerencentrum gaat verder in het gebouw van bioscoop Arena aan de West-Kruiskade. Eind 1982 opent het daar de deuren onder de naam Arena. Het wordt niet meer zo succesvol als aan de Eendrachtsstraat. In 1987 wordt het faillissement aangevraagd en houdt Arena/Eksit definitief op te bestaan.