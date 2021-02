Deze helden zorgden de afgelopen dagen voor sneeuwvrije wegen

Een volle week is onze regio al in de ban van winterse taferelen. Sommige kinderen zagen voor het eerst een dik pak sneeuw of schaatsten hun eerste meters op natuurijs. Zodat iedereen maximaal en op een veilige manier van de sneeuw kan genieten, hebben deze helden overal in de regio hard gewerkt om de wegen sneeuwvrij te maken.

In de gemeente Nissewaard zijn strooiwagens sinds 6 februari bezig geweest met gladheidsbestrijding in de bebouwde kom. 24 uur per dag werd er geveegd en gestrooid. De gemeente zette nog eens vier servicewagens met personeel in ter ondersteuning op de strooiroute van in totaal 320 kilomer. Ook in Brielle waren strooihelden dag en nacht bezig.

In Goeree-Overflakkee zette een hardwerkende buitendienst zelfs tractoren in om sneeuw te schuiven.

De werkzaamheden in Rotterdam leverde prachtige, winterse plaatjes op bij de Erasmusbrug en de Euromast.



Bij het strand van Mijnsheerenland in de Hoeksche Waard werd in een winterwonderland gewerkt.



Strooien is niet altijd zonder gevaren, in Vlaardingen glipte een strooiwagen zo de greppel van een fietspad in.



In Zwijndrecht werden de strooiwerkzaamheden vastgelegd in een toffe video gemaakt met een drone.



De enthousiaste strooimannen- en vrouwen hebben een week achter de rug met weinig slaap en vol ijzige kou, maar dankzij hen was onze regio weer een stukje veiliger.