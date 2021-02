HET OPKAMERTJE 7 feb 2021

Leuk boekie over mensen rond The Beatles

'Zo heb je 't over Friezen, zo heb je 't over dooien’

EERSTE UUR

SNEEUW & CORONA

1. Samba de verão - Sachal Studio Orchestra

2. Elfstedentocht - Herman Finkers

3. Maak geen lawaai - Bob Scholte

4. Bont en blauw - Bram Vermeulen

5. Judith Herzberg gedichten uit Het Vertelde

BEATLES

6. Elämässäni (In my life) - Cumulus

7. Drive my car - MonaLisa Twins

8. Povidej - Petr Novak & Flamengo

9. Baby’s in black - The Beatles

10. Brassens & Bernès - Andrej Makarevich

11. Take five - Sachal Studio Orchestra

12. Les copains d’abord - Trio Esperança

13. Hopelessly devoted to you - Rival sons

TWEEDE UUR

POP UIT DE RIJNMOND

1. Wintertown - Raskolnikov

DAVE & ARJAN

2. Picknick - The Kik

3. Etoile Magique - Fleur

4. The Remote Control Stomp - Les Robots

5. Perfect Alibi - Oliver Alexander

TROPISCH ROTTERDAM

6. Anjo incompleto - Marcelo Godoy

7. Walk on by - The Gimmicks

8. Parana - Laguestra

9. Ice-Queen - The Bullfight

SIXTIES GELUID

10. Deal, main title - Benjamin Herman

11. Indian love call - Hank Peterson and the Five Strangers

12. Jungle fantasy - The Red Skyscrapers

13. Like a thousand violins - Arie van der Graaf

14. Wintertown - Raskolnikov

COVERS

15. Koning Flipper - Di-rect

16. Pennies from heaven - Meteoor Kwartet