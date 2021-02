Goede tweede helft levert Feyenoord klinkende zege op tegen Willem II: 5-0

Steven Berghuis is blij met zijn treffer via de strafschopstip. Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Feyenoord heeft zondagmiddag met 5-0 gewonnen van Willem II. In de eerste helft had de ploeg van Dick Advocaat nog moeite met de Tilburgers, maar ging het toch met een voorsprong rusten door een doelpunt van Jens Toornstra. In het eerste kwartier na rust nam Feyenoord snel afstand door goals van Bryan Linssen en Luis Sinisterra. Steven Berghuis (strafschop) en invaller Orkun Kökçü maakten de overige treffers.

Voor de wedstrijd waren er veel dwarsverbanden tussen Feyenoord en Willem II te noteren. Oud-assistent van Dick Advocaat, Željko Petrović, stond in De Kuip namens Willem II tegenover de ploeg, waar hij tot voor kort nog de veldtrainingen leidde, Sven van Beek had een basisplaats namens de Tilburgers en Ian Smeulers en Jan-Arie van der Heijden zaten op de bank.

Matige eerste helft

De eerste helft begon niet erg hoopvol. Aan de kant van Feyenoord kabbelde de eerste minuten voort. Vanwege de slordige passing kwamen de Rotterdammers niet lekker in het spel.

Willem II begon scherper en kreeg in het eerste half uur de beste mogelijkheden. Zo kwam Willem II na drie minuten al in kansrijke positie, door balverlies van aanvoerder Steven Berghuis. Ché Nunnely zijn inzet ging echter voorlangs.

Toch de voorsprong

Feyenoord werd voor het eerst gevaarlijk via een vrije trap van diezelfde Berghuis. Bryan Linssen kopte de bal op het dak van het doel. Daarna was het weer de beurt aan de bezoekers uit Tilburg. Kwasi Wriedt was ervandoor en kreeg de kans om Willem II op voorsprong te schieten, maar Marcos Senesi kon dat voorkomen via een tackle.

Na wat mogelijkheden voor beide doelen, doemde vlak voor rust Jens Toornstra op voor het doel van Willem II. Mark Diemers speelde de bal in op Toornstra, die de bal handig meenam en goed binnenschoot: 1-0. Na dat doelpunt werd er meteen gefloten voor de rust.

Beluister hier hoe de 1-0 klonk op Radio Rijnmond. Tekst gaat verder onder fragment.



Feyenoord neemt snel afstand

Feyenoord begon, in tegenstelling tot de eerste helft, zeer gretig aan de tweede. Met Luis Sinisterra in de ploeg voor Ridgeciano Haps, kregen de Rotterdammers heel snel al een kans via diezelfde Sinisterra. De Colombiaan schoot op Willem II-keeper Arijanet Muric, maar stond ook buitenspel.

Feyenoord zette daarna door. Jens Toornstra gaf een paar minuten later vanaf rechts hoog voor. Zijn bal was lang onderweg, waardoor Byran Linssen goed kon anticiperen en met het hoofd kon binnenknikken.

Beluister hieronder hoe de 2-0 klonk op Radio Rijnmond. Tekst gaat verder onder fragment.



Feyenoord deed daarna nog een keer goede zaken. Na een vlotlopende aanval (en een hakbal van Jens Toornstra) belandde de bal voor de voeten van Sinisterra. Hij kon de bal voor open doel binnenschieten. De VAR van dienst, Kevin Blom, bekeek nog of er geen sprake was van buitenspel, maar dat was niet het geval.

Beluister hieronder hoe de 3-0 klonk op Radio Rijnmond. Tekst gaat verder onder fragment.



Berghuis en Kökçü scoren

Derrick Köhn maakte het na ruim een uur nog erger voor Willem II. Hij maakte in het strafschopgebied een overtreding op Bryan Linssen, waardoor Steven Berghuis mocht aanleggen voor de vierde van Feyenoord. Hij schoot de bal onberispelijk binnen.

Beluister hieronder hoe de 4-0 klonk op Radio Rijnmond. Tekst gaat verder onder fragment.



Na een afgeslagen hoekschop kon de ingevallen Orkun Kökçü de middag nog mooier maken voor Feyenoord. Een houdbaar afstandsschot van de Turkse middenvelder ging binnen.

Beluister hieronder hoe de 5-0 klonk op Radio Rijnmond. Tekst gaat verder onder fragment.



De 5-0 zege van Feyenoord op Willem II gaat de boeken in als de grootste overwinning onder Dick Advocaat.

Scoreverloop

45+2' 1-0 Jens Toornstra

49' 2-0 Bryan Linssen

52' 3-0 Luis Sinisterra

63' 4-0 Steven Berghuis

83' 5-0 Orkun Kökcü