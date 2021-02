Dick Advocaat na Feyenoord-Willem II (5-0): 'Eerste helft matig, tweede helft goed'

Dick Advocaat boekte in de eredivisie tegen Willem II de grootste zege onder zijn leiding bij Feyenoord. De Rotterdammers waren in De Kuip met maar liefst 5-0 te sterk voor de Tilburgers. Over de eerste helft was de Hagenees niet tevreden, maar daar stond een goede tweede helft tegenover.

"Ik ben blij wat Feyenoord in de tweede helft heeft laten zien. Dat was een plezier om naar te kijken", zegt Advocaat. "In de eerste helft zag dat helemaal niet naar uit. Het was heel plichtmatig. Dat had ook met Willem II te maken. Die club was goed georganiseerd." De eerste helft van Feyenoord was volgens Advocaat matig. De tweede helft vond hij van zijn ploeg goed.

Linssen eerste keus in de spits

Tegen Willem II stond Justin Bijlow in het doel van Feyenoord. De keeper maakte zijn rentree na maandenlang blessureleed. Dat ging ten koste van de basisplaats van Nick Marsman.

"Ik heb tegen Marsman gezegd dat hij het voortreffelijk heeft gedaan. Daar valt niets op af te dingen", zegt Advocaat. "Voordat Bijlow geblesseerd raakte, stond hij bijna in het Nederlands Elftal. Daarom is Bijlow mijn eerste keeper. Als hij fit, dan gaat hij erin."

Kijk hieronder naar de volledige persconferentie met Feyenoord-trainer Dick Advocaat na afloop van het thuisduel met Willem II (5-0). De tekst gaat verder onder het fragment:

De trainer van Feyenoord was na de wedstrijd tegen Willem II ook tevreden over de verdediging. Verder verklapte Advocaat dat Bryan Linssen, die een goaltje meepikte tegen de Tilburgers, voorlopig de eerste spits van de Rotterdammers zal blijven. "Als hij zo blijft spelen zoals nu, dan is de keuze niet moeilijk."