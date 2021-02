Justin Bijlow weer terug onder de lat bij Feyenoord: 'Eerst hier presteren'

Begin november kwam Justin Bijlow voor het laatst in actie bij Feyenoord. De doelman stond zondag tegen Willem II na drie maanden eindelijk weer eens tussen de palen. "Het voelde heel goed na maanden toekijken", vertelt Bijlow over zijn rentree na een teenblessure.

Op het moment dat Bijlow geblesseerd raakte, zat de Feyenoord-doelman na een goede reeks wedstrijden in de selectie van het Nederlands Elftal. Vanwege zijn blessure moest hij afhaken. "Nadat ik toen hoorde dat ik niet zou spelen, sloeg ik de deur bijna in tweeën", geeft Bijlow toe. "Maar dan moet je de draad weer oppakken, keihard werken en er vol voor gaan."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Feyenoord-keeper Justin Bijlow. De tekst gaat verder onder de video:

Voorlopig kiest trainer Dick Advocaat voor Bijlow in het Feyenoord-doel, ondanks dat Nick Marsman een aantal sterke maanden keepte. "Hij heeft het goed gedaan", vindt ook Bijlow. De twee keepers zijn zelfs buren. "We zijn heel erg close met elkaar. Marsman en ik werken goed met elkaar."

Oranje

In de eerste helft tegen Willem II moest Bijlow een aantal keer aan de bak, maar in de tweede helft had hij het relatief rustig. De Feyenoord-doelman vertelde na afloop van de 5-0 thuiszege dat hij voor zichzelf doelen heeft gesteld. Over Oranje denkt hij nog niet na. "Ik moet eerst bij Feyenoord presteren, dan komt de rest vanzelf."