VOC gaat de wereld over met 'cricket on ice': 'Een nieuwe traditie is geboren'

Leslie Ong vertelt over 'cricket on ice' bij VOC: 'Bizar hoe snel zoiets kan gaan'

De cricketjeugd van VOC uit Rotterdam was zaterdag even wereldnieuws. De club ging viral met een video en een aantal foto's over cricket op het ijs. Grote nieuwszenders uit Australië en Groot-Brittannië pikten de bijzondere beelden op, waarna de cricketafdeling van VOC op de wereldkaart stond.

"De jeugd wil graag cricketten, maar dat hebben we de laatste weken niet kunnen doen", legt initiatiefnemer Leslie Ong uit. Samen met cricketorganisatie Coverdrive en hoofdtrainer Tim de Kok bedacht een Australiër om met de VOC-jeugd het ijs op te gaan. "Dat idee is dinsdag ontstaan. We vonden het eigenlijk ook een beetje eng, maar we hebben dit toch doorgezet."

Kijk hieronder naar 'cricket on ice' door de VOC-jeugd. De tekst gaat verder onder het fragment:

De cricketende kinderen van VOC speelden op de Bergse Achterplas in Rotterdam. Een enkeling kwam zelfs schaatsend naar het gladde speelveld. Het plezier stond voorop. "Zij vonden het helemaal te gek", vertelt Ong.

BBC

Deze bijzondere vorm van cricket bleef niet onopgemerkt. De foto's en video werden op de socials van VOC gepzet, maar daar bleef het niet bij. Ook de liefhebbers in Australië en Groot-Brittannië, waar cricket een heel grote sport is, konden genieten van 'cricket on ice'. De grote nieuwszenders ABC Sport en zelfs BBC hadden namelijk foto's op hun kanalen geplaatst. Ook op LinkedIn gingen de beelden rond.

"Het is echt bizar hoe snel dat is gegaan", reageert Ong verbaasd. "Ik wist niet dat het digitiaal zó snel kon gaan. Voor ons was het ook een verrassing. We wisten dat we iets leuks gingen doen, maar niet op deze schaal."

Vanuit alle hoeken van de wereld kreeg VOC reacties op 'cricket on ice'. Zo was er een persoon uit Engeland vroeg of dit wel was toegestaan. "Daar mag je niet op het ijs. Zo kregen we de vraag hoe het met de safety is", vertelt Ong.

Luister hieronder naar het volledige interview met Leslie Ong, de initiatiefnemer van 'cricket on ice' bij VOC. De tekst gaat verder onder het fragment:

Als het aan Ong ligt, dan is cricket on ice een blijvertje. Cricket wordt vooral in de zomer beoefend. Tijdens de wedstrijden zitten de toeschouwers langs de kant met veel eten en drinken. "Nu hebben we er een winterse traditie van gemaakt. Als de corona weg is, dan nemen we koek en zopie mee en hebben we snert. We zetten het door!"