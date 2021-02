Brandweer maakt goed gebruik van de winter: het ijskoude water in!

Help! Schaatser in een wak! Grote kans dat de mannen en vrouwen van het Oppervlakte Reddingsteam komen aangesneld als het op die manier misgaat. Het reddingsteam maakte goed gebruik van de winterse omstandigheden en oefende heel wat uurtjes op het ijs en in het water.

Het Waaltje langs de A16 bij Rijsoord. Twee brandweerlieden op het ijs, één te water. Geconcentreerd proberen ze de drenkeling, een pop, op een vlot te krijgen. Dat is nog best een uitdaging, want het ijs is niet overal even stevig.

"Je bent helemaal koud en je hebt schaatsen aan. Dat werkt allemaal niet mee", zegt 'redder' en chauffeur Pieter Schot over de ernst van een drenkeling in het ijskoude water. Kou verlamt, het kan compleet mis gaan in zo'n situatie. Zeker nu de dooi inzet is deze situatie niet denkbeeldig. Als het misgaat, zijn de vrijwilligers van het Oppervlakte Reddingsteam (OVR) altijd paraat.

Het OVR heeft veel getraind de afgelopen week. "Het doel is te ervaren wat je kan en juist niet kan op het ijs", zegt Robert Lange die de training leidt. "Wat niet gaat is met je drijvend materiaal onder water gaan. Het is goed om dat te beseffen. Daarom zijn we blij dat we in winterse omstandigheden konden oefenen."

Gewicht verdelen

Brandweerman Schot legt uit wat je moet doen als je onverhoopt door het ijs gaat: "Zoek een stevig stuk ijs, maak je zo plat mogelijk en probeer er uit te kruipen als je alleen bent. Verdeel je gewicht."

Het is een serieuze zaak, maar tijdens de oefening zien we ook brandweerlieden die plezier hebben in hun werk. Schoone: "Het is een prachtige dag en ik doe dit graag. Ik heb het naar m'n zin." Het OVR bestaat nog niet zo lang en wordt gevormd door gemotiveerde krachten die als vrijwilliger in de meeste gevallen 'gewoon' nog een baan hebben.

Robert Lange hoopt natuurlijk zo weinig mogelijk in actie te hoeven komen deze winter, maar is blij dat zijn manschappen voorbereid zijn voor het geval dat ze toch nodig zijn. "Mijn advies is: doe voorzichtig en kijk goed naar het ijs. Luister vooral ook naar gemeenten en Veiligheidsregio's die advies geven over het ijs."