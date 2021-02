Winnaar Heel Holland Bakt komt uit Spijkenisse

De finale van het bakprogramma Heel Holland Bakt is zondag gewonnen door Elizabeth. De verpleegkundige die werkt in Spijkenisse Medisch Centrum versloeg medefinalisten Thijs en Eric.

De laatste aflevering van het populaire bakprogramma stond in het teken van liefde. De 41-jarige Elizabeth scoorde met haar achtdelige patisseriecreatie de hoogste waardering van de jury.

De jury prees Elizabeth voor haar goede baktechnieken en haar hulp aan de medekandidaten. Elisabeth sprak haar na haar overwinning haar dankbaarheid uit naar haar medekandidaten. "De twee anderen hebben zo hun best gedaan, dus ik heb hard gewerkt."

Elizabeth was al vanaf de eerste aflevering de favoriet van veel kijkers. Die eerste aflevering trok 2.385.000 kijkers en was daarmee het best bekeken televisieprogramma van zondag 27 december.De halve finale van het achtste seizoen trok op vorige week bijna 3,5 miljoen kijkers. In 2020 keken 3,8 miljoen mensen naar de finale van het zevende seizoen van Heel Holland Bakt.