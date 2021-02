Het weer van vandaag: weeralarm vanwege ijzel

Vanavond is het bewolkt en droog. Vannacht trekt een bandje met lichte regen vanuit het zuidwesten over onze regio. De temperatuur daalt naar 4 of 5 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is het bewolkt en droog. In de namiddag gaat vanuit het westen regenen. Het wordt zachter met maxima oplopend naar 10 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind.

Er bestaat kans op verraderlijke gladheid als gevolg van ijzel. Hiervoor is een weeralarm uitgegeven. In onze regio loopt het weeralarm om 10 uur af.

Vooruitzichten

De komende dagen is het licht wisselvallig met af en toe regen. In de middag wordt het 10 of 11 graden. In de loop van het weekend krijgen we veel zon en wordt het zeer zacht. De temperatuur loopt dan op naar 16 graden op zondag.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,1 graden en de minimumtemperatuur 0,7 graden. Er valt gemiddeld 19,4 mm neerslag.