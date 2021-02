Winterliveblog: Code geel in de regio, teststraten sinds 12:00 uur weer open

Het KNMI heeft zondagavond code rood afgegeven voor maandagochtend vanwege verraderlijke gladheid door ijzel. Om die reden houden veel scholen in de regio maandag de deuren gesloten. Ook de GGD-testlocaties zijn een deel van de dag dicht. Rond 06:00 uur heeft het KNMI het weeralarm voor de provincie Zuid-Holland en Zeeland afgeschaald naar code geel. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste updates.

Het liveblog van zondag lees je hier terug.

* GGD sluit maandag alle test- en vaccinnatielocaties tot minstens 12:00 uur

* Veel basisscholen in regio gesloten

* NS start reguliere dienstregeling op, RET rijdt nog aangepast op metrolijnen A en B

* Bussen in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee rijden vanaf 07:30 uur.

11:45

11:34

11:22

Nu het begint te dooien verwachten loodgieters dat er veel meldingen van waterschade zullen komen. Om dat voor te zijn, trekt installateurskoepel Techniek Nederland nu alvast aan de bel.

Als er scheurtjes te zien zijn in de leidingen, is het handig om alvast een loodgieter in te schakelen, luidt het advies. "Wanneer het water in kapotgevroren leidingen weer gaat stromen, loopt het door scheuren weg." De controle wordt vooral aangeraden bij kranen die niet vaak worden gebruikt, zoals in schuurtjes en buitenkranen. Door een bevroren leiding met een föhn te verwarmen, kun je zien of de leiding lekt.

11:00

In vrijwel het hele land gaan de teststraten en vaccinatielocaties van de GGD in de loop van de middag weer open. Alleen in Drenthe, waar code rood nog van kracht is, blijven locaties voor tests en vaccinaties de hele dag dicht. Ook de testbussen in Rotterdam blijven de hele dag gesloten.

09:28

08:20

Veel middelbare scholen geven vandaag online les. Dat geldt onder meer voor de vestigingen van het Wolfert en van het Comenius College.

07:27

07:24

De MerwedelingeLijn, de trein tussen Dordrecht en Geldermalsen, rijdt maandagochtend wél. Connexxion meldt dat de bussen op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard vanaf 07:30 uur de dienstregeling gaan oppakken.



07:07

06:56

Hoewel het KNMI heeft afgeschaald naar code geel, is het op veel plekken in de regio wel verraderlijk glad. Zo meldt verslaggever Maikel Coomans dat het erg glad is in het centrum van Rotterdam. Ook horen we dezelfde geluiden uit Spijkenisse. Voorzichtig dus!



06:22

Ondertussen worden onze wegen begaanbaar gehouden door het team van gladheidsbestrijding. Deze helden zorgden afgelopen week voor het sneeuwvrij maken van de wegen.



06:18

Busvervoerder Connexxion meldt dat de bussen op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard niet rijden tot nader bericht.



06:15

Het KNMI heeft het weeralarm voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland afgeschaald naar code geel.

06:05

De NS start maandag de reguliere dienstregeling weer op. Wel wordt extra hinder verwacht door de dooi. Daardoor zijn er mogelijk meer storingen. Voor de metro's van de RET geldt nog altijd een aangepaste dienstregeling voor de lijnen A en B. Die bekijk je hier .

06:02

05:50

In sommige straten liggen nog bevroren sneeuwresten die door de regen extra glad zijn. Pas dus op met lopen en fietsen, maar ook met parkeren en in- of uitstappen.



05:22

De temperatuur loopt vanmiddag op.



05:15