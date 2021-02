Nederland importeert meeste avocado's van de EU, vooral via Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven is een belangrijke spil in de import van avocado's in Europa. Nederland importeerde in 2020 373 miljoen kilo avocado, 19 procent meer dan een jaar eerder. De Centraal-Amerikaanse vruchten komen met name via Rotterdam aan en vertrekken vanuit daar met vrachtwagens naar andere delen van Europa.

Nederland is de tweede importeur van avocado’s in de wereld en daarnaast de grootste niet-producerende exporteur van avocado's. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De meeste avocado's komen uit Peru, Chili en Colombia.

Het overgrote deel dat aankomt in Rotterdam is bedoeld voor landen als Duitsland en Frankrijk en dus niet voor de Nederlandse markt. Nederland is echter gespecialiseerd in de logistiek van de vrucht. Naast transport en distributie moet daarbij ook rekening worden gehouden met de rijping, controle en eventuele verpakking.

Nederland importeerde in 2000 nog 15 miljoen kilo avocado's, maar sinds 2012 importeert Nederland meer avocado's uit niet-EU-landen dan alle andere landen uit de EU samen. Inmiddels is Nederland goed voor 63 procent van de gehele EU-import van avocado’s uit niet-EU-landen.

Drugssmokkel

De douane in de Rotterdamse haven onderschept wel eens drugs uit containers met avocado's. Zo werd in september vorig jaar nog 75 kilo cocaïne gevonden in een koelcontainer met avocado's, afkomstig uit Colombia. Een jaar eerder gebeurde dat met een container uit Peru.