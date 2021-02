Botlektunnel A15 richting Ridderkerk nog uren dicht

De Botlektunnel in de A15 is sinds maandagochtend 07:45 uur dicht richting Ridderkerk. In de tunnel is een vrachtwagen geschaard, die de volledige tunnelbuis blokkeert.

De vrachtwagen is beladen met aluminium profielen. Daarvan is een aantal op de weg terecht gekomen.

De verwachting is dat de berging enkele uren gaat duren. Tot die tijd is de tunnel dicht. Verkeer kan omrijden via de naastgelegen Botlekbrug. Op die omleiding moeten weggebruikers wel rekening houden met een eventuele brugopening. Verkeer uit Spijkenisse doet er verstandig aan om de Spijkenisserbrug te nemen.



A20

Ook op de A20 zijn er problemen. De weg naar Hoek van Holland was even helemaal afgesloten door een ongeluk bij de Giessenbrug. Inmiddels is de weg weer vrij.