Oproep Ikazia: Vaccineer zorgmedewerkers die straks moeten bijspringen op corona-afdeling

Ziekenhuispersoneel dat in contact komt met coronapatiënten is inmiddels ingeënt tegen het coronavirus, maar dat geldt niet voor overige zorgmedewerkers die zorg verlenen. Rob Kievit, bestuursvoorzitter van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, doet opnieuw een pleidooi om deze groep voorrang te geven bij het vaccineren. "Als er een derde golf komt, moeten wij hen inzetten op de corona-afdelingen. Maar zij zijn nu niet gevaccineerd."

Kievit noemt het een tekortkoming van het huidige vaccinatiebeleid. "De ziekenhuizen doen voortdurend een pleidooi, ook voor die groep. Ik denk dat het meer dan raadzaam is om hen meer naar voren te halen en zo spoedig mogelijk te vaccineren."

Maar is dat niet een kwestie van te weinig beschikbare vaccins? "Ik kan niet in de voorraden in Oss kijken, maar de geluiden die wij horen is dat er genoeg op stapel liggen voor zorgmedewerkers. Ik heb het dan ook niet over kantoorpersoneel uit het ziekenhuis, maar over mensen die direct gerelateerd aan de zorg werkzaam zijn."

Het is niet de enige lobby die klinkt voor voorrang op vaccineren. Eerder klonken dergelijke geluiden onder meer voor zeevarenden, politieagenten of oudere docenten. Voor alle groepen valt wat te zeggen, vindt Kievit.



Kwalitatief goede zorg leveren

"Maar op het moment dat we met de derde golf te maken krijgen, verwacht men dat al die patiënten naar de ziekenhuizen kunnen. Dan wordt verwacht dat er zorg geleverd wordt en dat we die zorg kwalitatief verantwoord kunnen geven. Het is dan heel triest dat de groep die daarvoor moet zorgen, juist niet is gevaccineerd."

Kievit zegt dat ook op landelijk niveau, via het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en via het Regionaal Overleg Acute Zorgketen. "Maar als elke individuele oproep daarbij kan helpen, dan bij deze. Ik denk dat het alleen maar nodig is om deze groep naar voren te halen."