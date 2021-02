BAM verbouwt BlueCity met alleen maar gerecycled materiaal

Een grote plaat kopen, eruit zagen wat je nodig hebt en de rest belandt in de afvalbak. Dat is doorgaans de manier waarop een nieuw wandje of plafond tot stand komt bij een verbouwing. Bij Blue City gooien ze het over een andere boeg, samen met bouwbedrijf BAM: al het materiaal dat wordt gebruikt voor de verbouwing van het voormalige zwembad Tropicana naar kantoorruimtes, is eerder al elders gebruikt.

BlueCity is een bedrijfscentrum met een focus op circulaire economie en zit in het voormalige zwembad Tropicana. "BlueCity gelooft niet in afval: het is een grondstof", zegt Diana van Ewijk van de organisatie. "Alles wat we afbreken, gebruiken we in de herontwikkeling."

In het BlueCityLab zijn momenteel dertig mensen bezig met het ontwikkelen van materialen van natuurlijke grondstoffen, die geen afval achterlaten. Zo wordt onder meer gekeken of Trespa-platen gemaakt kunnen worden van zeewier.

De toekomst

Op deze manier klussen is een uitdaging, erkent Jeroen Zandboer van bouwbedrijf BAM. "Maar het is wel de toekomst. We moeten van dat ouderwetse af en moeten proeven hoe we dit op een duurzame manier kunnen doen."

Alles in het BlueCityLab is dan ook elders al gebruikt. "We gooien niks meer in de afvalbak. We merken dat we ervan moesten leren." Op deze manier wordt 112 ton aan CO2-uitstoot bespaard. "Dat staat gelijk aan 654 keer met de auto naar Parijs en weer terug."