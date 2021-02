FC Rijnmond Podcast: 'Feyenoord weer van heel erg matig naar heel erg goed'

In onze FC Rijnmond Podcast ging het uiteraard over de twee gezichten die Feyenoord - niet voor het eerst - liet zien in een wedstrijd. Willem II werd uiteindelijk dankzij een uitstekende tweede helft met 5-0 verslagen. "Van heel erg matig naar heel erg goed", zegt Sinclair Bischop, die samen met Dennis van Eersel verslag deed van het duel in de Kuip.

"Wie na 45 minuten had gezegd dat het 5-0 zou worden had ik voor gek verklaard. Dit is de grootste overwinning van Feyenoord onder trainer Dick Advocaat", aldus Bischop. Feyenoord boekte de zege zowaar een keer zonder overmatige inspanning. "Met een pittig programma met vier uitwedstrijden in veertien dagen, scheelt het wel dat die wedstrijd na 52 minuten klaar was. Dat Feyenoord kon freewheelen", zegt Dennis van Eersel.

Jens Toornstra

In de eerste helft lukte vrijwel niets bij Feyenoord tegen het kwakkelende Willem II. Toch ging de thuisploeg wel met een voorsprong rusten door een goal van Jens Toornstra pal voor rust. Bischop: "Het niveau was heel erg matig. Toornstra in de eerste helft en tweede helft, een wereld van verschil. Dat zag je bij meerdere spelers."



Na de rust kwam Luis Sinisterra in het veld voor Ridgeciano Haps. "Met het project Haps moeten ze snel stoppen. Dat slaat helemaal nergens op. Eigenlijk hebben ze geen plek voor Haps, maar ze laten hem toch spelen. Je hebt Sinisterra op de bank zitten. Het kan natuurlijk met de bekerwedstrijd van woensdag tegen SC Heerenveen te maken hebben, dat wel", vindt Ruud van Os.

Van Eersel: "Ja, het heeft te maken met een gebrek aan fitheid van Sinisterra. Ik kan me niet voorstellen dat hij woensdag niet start tegen Heerenveen."

Bijlow weer in het doel

De heren vinden het ook logisch dat de weer fitte Justin Bijlow in het doel stond ten koste van Nick Marsman. "Bijlow heeft zoveel potentieel. Hij is de betere doelman. Je weet niet hoe hij terugkomt van zijn blessure, maar dat weet je alleen als je hem opstelt", zegt Van Eersel. Van Os: "En dan is Willem II de ideale tegenstander."

In de FC Rijnmond Podcast gaat het ook over de VAR, de - zo lijkt het - uitgespeelde rol van Lucas Pratto bij Feyenoord, het bekerduel van Feyenoord bij SC Heerenveen en de moeizame periode van Sparta in de competitie.

