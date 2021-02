Evangelist nacht in de cel na opknappen 'Jezus Redt'

Joop van Ooijen, evangelist en de grote man achter de politieke partij Jezus Leeft, heeft het afgelopen weekeinde achttien uur in de cel doorgebracht. De Giessenburger werd door de politie betrapt terwijl hij een tekst op een kast langs de A15 spoot. In april moet hij zich verantwoorden voor de rechter.

'Jezus Redt' staat reeds enkele jaren op de kast bij de afslag Giessenburg langs de A15. "En al jaren haalt iemand telkens de eerste twee letters weg. Dus staat er Zus Redt... Dat kon ik niet op mij laten zitten. Dus ben ik met een spuitbusje van een bouwmarkt langs de weg gestopt en heb ik de tekst aangevuld. Toen stond de politie achter me."

'Achttien uur in een cel, dat is niet leuk'

Van Ooijen, de zeventig ruim gepasseerd, moest mee naar het bureau in Dordrecht. "Ik moest ook nog blijven. Graffiti aanbrengen schijnt een zwaar vergrijp te zijn. Ik snap het niet: heel Nederland hangt vol met allemaal kunstwerken en tekeningen op gebouwen en schuttingen. Blijkbaar wordt er niemand gepakt. En ik moet brommen voor twee letters. Achttien uur in een cel, dat is niet leuk. Eind april moet ik voorkomen."

Het is niet voor het eerst dat Van Ooijen met de politie in aanraking komt. Dat had te maken met het plakken van verkiezingsbiljetten.



De Giessenburger wacht mogelijk ook nog een coronaboete. "In het proces-verbaal stond eerst dat ik om 21:10 uur werd aangehouden. Nou, mooi niet. Het was 20:55 uur. Ik moest immers voor negen uur binnen zijn in verband met de avondklok. Ik was ook bijna thuis. Tot de politie achter mij stond."