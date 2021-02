Voormalig topschaatsster Diane Valkenburg geniet van haar nieuwe rol als coach én het natuurijs

De teleurstelling bij Diane Valkenburg was groot, toen haar het nieuws bereikte dat het NK marathonschaatsen op natuurijs vanwege de coronamaatregelen geen doorgang kon vinden. "Ik denk echt dat het op een veilige manier had gekund. Daar ben ik van overtuigd", baalt de in Bergschenhoek opgegroeide Valkenburg.

Het kabinet dacht daar, na overleg met de schaatsbond KNSB en de veiligheidsregio's, anders over. De overheid wilde de zorg, politie en handhaving niet extra belasten. "Er lag nu echt een mooie kans op een NK op natuurijs", vindt Valkenburg.

De voormalig topschaatsster op de lange baan is sinds vorig jaar april trainster van de Jumbo-Visma marathonploeg. "Die gasten waarmee ik werk zijn zo goed, werken zo hard, en willen zo graag koersen. Ik had graag gezien wat ze in de wedstrijd hadden kunnen doen. Jammer dat we die kans niet hebben gekregen."

Valkenburg, die lang in Rotterdam woonde, woont tegenwoordig pal aan het water in Hoogmade, nabij Leiden. Wij zochten haar afgelopen week op. "Ik vind dit wel geweldig", glundert zij tijdens het aanbinden van haar schaatsen.

"Schaatsen, in de natuur met een zonnetje, dan heb ik het goed naar mijn zin."