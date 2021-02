Zwijndrechtse fotograaf gaat viral met oer-Hollandse winterplaat: 'Had dit plan al een jaar of vijf in m'n hoofd'

De likes en reacties vlogen de afgelopen dagen om de oren van de 28-jarige Rick Bekker uit Zwijndrecht. Hij ging viral met zijn oer-Hollandse winterplaat, die hij zaterdagochtend maakte bij Kinderdijk. "Het is natuurlijk altijd leuk als je werk erkenning krijgt. Maar zo hard als deze foto gaat is toch vrij ongekend, ook voor mij."

De molens, schaatsende mensen, het vlakke Hollandse landschap, de sfeer en de kleuren. Het zit er allemaal in. "De combinatie van die elementen maakt de sfeer voor mij echt oer-Hollands", vertelt Rick over zijn plaat. "Ook omdat veel mensen de vergelijking maken met oude schilderijen, waarin dezelfde sfeer en kleuren terugkomen."

Gouden uur

Rick was tot in de puntjes voorbereid, toen hij zaterdag rond 08:30 uur zijn uiterst succesvolle foto schoot. "Ik heb bewust gewacht op het moment dat de zon uit beeld was, zodat je enkel nog die gouden gloed krijgt die de schaatsvloer oplicht. Dan krijg je dus de sfeer zoals je die hier ziet. Je zit hier op het piekmoment van het gouden uur (het moment dat de zon opkomt tot een uur daarna). Dan is het licht het meest intens zonder dat het al 'wittig' wordt. Want zoals je op de voorgrond op het fietspad ziet, zit er ook een beetje magenta en roze tussen. Dat komt omdat de zon goed laag staat."

Het idee voor zijn oer-Hollandse schaatsfoto bedacht Rick niet eventjes de avond van tevoren. "Ik had dit plan al een jaar of vijf in m'n hoofd zitten. Zo van: als er een goede ijsvloer komt bij Kinderdijk, met die opkomende zon, probeer dan eens een nostalgisch sfeerbeeld te schieten. Dus er zat al enige voorbereiding in. Je hebt voor zo'n shoot bij voorkeur een strakheldere hemel en een klein beetje nevel nodig, dat viel zaterdag allemaal op z'n plek. Dan nog die meute schaatsers die komt opdagen en je plaatje is rond."

"Er komt wel een stomme dosis geluk bij kijken om het plaatje te krijgen zoals het is, maar ook goede voorbereiding en planning. Maar dat geldt eigenlijk bij al mijn foto's."

En die combinatie van geluk en voorbereiding leverde Rick uiteindelijk een viral op. Zo is zijn tweet met de foto bijna dertigduizend keer geliked. Ook Dirk Janssen, Nederlands consul-generaal in het Amerikaanse San Francisco, deelde het plaatje op Twitter. Die tweet leverde ruim 120 duizend likes op.

"De foto begint binnen Nederland langzamerhand te kalmeren, maar vanuit het buitenland blijven de reacties binnenstromen via de socials", vertelt Rick. "Ik probeer ze allemaal te lezen, te liken en waar mogelijk te beantwoorden. Maar ik heb ook nog m'n eigen werk en huishouden, dus ik moet er wel een beetje een balans in gaan vinden."

"Ik wist gewoon: dit is nu gaande, we hebben nu dit winterweer. En we hebben corona waardoor iedereen toch graag naar buiten gaat en even die gezelligheid wil proeven. Daar moest ik gebruik van maken en daarom heb ik de plaat zo snel mogelijk afgewerkt en online gezet."

Regenboog en onweer

Het is voor Rick niet de eerste keer dat hij scoort met een foto van Kinderdijk. Zo maakte hij bijna vijf jaar geleden al een bijzonder plaatje van een dubbele regenboog boven de molenweide. Maar ook zijn foto van een dreigende onweersbui deed het goed. "Maar zo hard als de foto van afgelopen zaterdag gaat is toch vrij ongekend, ook voor mij."

'Wees eerlijk en vermeld wie de maker is'

Het succes van Rick en zijn foto heeft ook een keerzijde. Verschillende mensen delen zijn winterplaat op social media, zonder Rick daarbij de credits te geven. Zo deelde iemand de foto met het watermerk eraf gesneden op Facebook, om 'm vervolgens niet offline te willen halen.

Rick: "Ik ben daar vrij fel op. Ik begrijp echt wel dat mensen het graag delen, maar wees gewoon eerlijk en vermeld wie de maker is. En probeer niet over het bloed, zweet en tranen van een ander zelf een graantje mee te pikken."

"Ik doe er veel voor, dan is het een heel naar gevoel als mensen doen alsof het jouw werk is. Maar het is maar een klein dingetje hoor. Ik wil mijn stemming ook zeker niet laten vergallen door die paar zure appels die niet aan bronvermelding doen."