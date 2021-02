GGD Zuid-Holland Zuid platgebeld door mensen die voor hun beurt een coronavaccinatie willen

Volgens de GGD Zuid-Holland Zuid zijn de bellers door een reportage van de NOS zondag op het verkeerde been gezet en denken ze dat een uitnodiging niet nodig is. Dat klopt niet, schrijft de GGD die erop wijst dat de overheid de volgorde van vaccinatie bepaalt vanwege het gebrek aan vaccins. "Dat betekent dat alleen de mensen die aan de beurt zijn én een uitnodigingsbrief hebben ontvangen in aanmerking komen voor een vaccin."

Mensen die wel aan de beurt zijn voor een coronavaccinatie worden streng gecontroleerd, vervolgt de GGD. "Op de priklocatie moet u uw ID-kaart en uitnodigingsbrief laten zien."

Reportage

De reportage van de NOS zondag wekt de indruk dat een afspraak zonder uitnodigingsbrief bij de GGD Zuid-Holland Zuid mogelijk is. Er komt een vrouw aan het woord in de reportage die een speciaal nummer had gebeld voor een vaccinatieafspraak. Maar de vrouw werkt volgens de GGD Zuid-Holland Zuid in een zorginstelling en had van haar werkgever het speciale telefoonnummer gekregen.

In het item van de NOS is ook te zien dat medewerkers van de vaccinatielocatie gevaccineerd worden als er vaccins over zijn. Dat is volgens de GGD landelijk zo afgesproken; "Mensen die vaccineren, mogen zelf ook gevaccineerd worden, mits er aan het eind van de dag vaccin over is."