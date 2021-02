Kapitein milieuramp Rotterdamse haven krijgt boete van duizend euro

De 62-jarige kapitein was niet fysiek aanwezig bij de zaak in Dordrecht aanwezig. De rechter citeerde uit zijn verklaring. De Noor gaf aan dat de loods correct advies gaf, maar dat hij de verkeerde orders heeft doorgegeven ('full to port, in plaats van, hard to starboard'). "Haast een beginnersfout", oordeelde de rechtbank.

De Bow Jubail zat bomvol met stookolie vanwege een reis die op de planning stond. Bovendien was het schip enkelwandig op de plaats waar het de steigerpaal raakte. Daarom kon er zoveel olie weglekken.

Schoonmaakactie

De olie verspreidde zich na de aanvaring over tientallen kilometers water. Kademuren, schepen, maar ook honderden zwanen raakten besmeurd. De meeste zwanen overleefden de ramp, dankzij een schoonmaakactie met vele vrijwilligers.



Justitie eiste een boete van twaalfduizend euro vanwege de stuurfout en het lozen van de olie. De officier van justitie vond dat werken met een groot schip veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. "Dit gaat over een tanker met enorme massa's en krachten. Dat weet je als kapitein en daarom eis ik ook een hogere boete dan bij een auto-ongeluk."

De rechter legde een lagere straf van duizend euro op omdat de olielozing een onbedoeld bijeffect was van de aanvaring en geen moedwillige actie. Tevens was de straf lichter vanwege de overschrijding van de redelijke termijn. Het is inmiddels bijna drie jaar na dato.



De gehele schoonmaakoperatie van de olieramp wordt door het Havenbedrijf geschat op tachtig miljoen euro. Zij stelt de Saoedische eigenaar National Chemical Carriers (NCC) daarvoor aansprakelijk. NCC probeert (tot nu toe tevergeefs) via de rechter dat bedrag aanzienlijk te verlagen. Tot nu toe kreeg het Havenbedrijf steeds gelijk. De zaak loopt nu bij de Hoge Raad. De zaak van de kapitein staat hier los van.