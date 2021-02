FC Rijnmond over bekerkraker Heerenveen - Feyenoord: 'Slechter dan in de competitie kan niet'

FC Rijnmond over bekerkraker Heerenveen - Feyenoord: 'Slechter dan toen kan niet'

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond werd uitgebreid gesproken over de grootste zege die Feyenoord onder leiding van trainer Dick Advocaat boekte. Willem II werd zondag met 5-0 verslagen. Na een belabberde eerste helft, en een veel betere tweede. "Feyenoord rook dat Willem II kwetsbaar was", zegt Sjoerd Mossou, verslaggever en columnist van het Algemeen Dagblad. Hij doelt op de dreun die de Tilburgers te verwerken kregen pal voor rust.

Jens Toornstra maakte vlak voordat beide ploegen de kleedkamer opzochten de 1-0. "Willem II donderde daarna wel in elkaar. Dat was een mentale dreun. Zij hebben een labiel elftal, daar profiteerde Feyenoord optimaal van", aldus Mossou.

Met een uitstekende Jens Toornstra in de tweede 45 minuten. Voor rust was hij misschien wel de slechtste Feyenoorder. "Dat is wel een aparte speler", vindt Mossou. "Hij kan van grote waarde zijn, maar het verval kan bij Toornstra ook groot zijn. Soms geweldig, soms zie je hem totaal niet."

Bijlow weer terug

In het doel bij Feyenoord stond Justin Bijlow, teruggekeerd van een blessure. Mossou: "We kunnen discussiëren over hoeveel ritme een speler nodig heeft, maar ik snap wel dat hij speelt. Bijlow is een potentiële Nederlands elftal-keeper. Dat gaat Nick Marsman nooit worden."

Maar dan moet Bijlow wel fit blijven. "Ja, hij heeft pas 33 wedstrijden gespeeld in de eredivisie, terwijl hij zijn debuut maakte in augustus 2017. Dus dat is weinig. Als je de belofte waar wil maken, moet je wel voor een langere periode fit blijven", aldus Mossou.

Woensdag speelt Feyenoord voor de KNVB-beker bij SC Heerenveen. Een paar weken geleden speelden de Rotterdammers in competitieverband de slechtste wedstrijd van dit seizoen. "Slechter dan toen kan niet", lacht Mossou.

"Het voordeel is dat Heerenveen sindsdien met twee spitsen is blijven spelen. Het is nu vrij helder. Feyenoord werd toen verrast, ze hadden geen antwoord op het tactische plan van Heerenveen met Joey Veerman."