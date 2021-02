Knutselen met lucifers begon als noodgreep en liep uit op een replica van de Notre-Dame

Knutselen met lucifers was vanwege corona een noodgreep en is uitgelopen op een replica van de Notre Dame

Vanwege zijn gezondheid komt hij uit voorzorg bijna de deur niet uit. Niet getreurd, Wim vermaakt zich prima met duizenden luciferstokjes, potten lijmen en een hoge dosis geduld.

De woonkamertafel in huize Van Oevelen is omgetoverd tot hobbyhoek. Aan het hoofd zit Wim met bril op en een felle bureaulamp aan. Om hem heen staan een kastje en een ladeblok waar hij allerlei materialen in heeft opgeslagen. Op tafel liggen een pincet, een nijptangetje en een mini snijapparaat.

Knutselen met lucifers was een noodgreep

De hobby van Wim van Oevelen om te knutselen met lucifers heeft in coronatijd een hele hoge vlucht genomen. Niet alleen omdat hij gepensioneerd is, maar vooral vanwege het coronavirus. "Het was eigenlijk een noodgreep. Wat gaan we doen met de tijd?", vertelt hij vanachter zijn vaste plek in de woonkamer.

Wim blijft niet alleen binnen omdat het moet vanwege de lockdown en de avondklok. Vanwege zijn leeftijd en vanwege zijn long- en hartklachten doet hij extra voorzichtig en is hij al maanden niet echt buiten geweest. "Er komt hier maar één vriend zo nu en dan op visite, voor een kopje koffie. En hij is de enige die bij mij binnen mag komen", vertelt Wim. Voor de verslaggever van Rijnmond wordt ook een uitzondering gemaakt.



Met precisie snijdt hij de luciferhoutjes op maat. Dit keer voor een raamkozijn. Hij bouwt zijn eigen huis in miniatuur na met luciferstokjes en triplex-stukjes. Uiterst geduldig en met oog voor precisie snijdt en plakt hij de stokjes aan elkaar. Af en toe loopt hij de tuin in naar zijn schuurtje waar hij een snijmachine heeft staan. Ook een kleintje. "Zagen doe ik niet in de huiskamer, dat geeft te veel stof en rommel", zegt hij.

De Notre-Dame was vier maanden arbeid, zeven dagen in de week, 6 tot 8 uur per dag en soms ook 's nachts luciferbouwer Wim

Uren, dagen, maanden kan Wim opgaan in het knutselen met lucifers. En dat blijkt wel uit zijn nieuwste meesterwerk: een miniatuur van de Notre-Dame in Parijs. "Dat is vier maanden arbeid, zeven dagen in de week, 6 tot 8 uur per dag en soms ook 's nachts", vertelt hij.



In 2019 legde een verwoestende brand een groot deel van de echte Notre Dame in de as. De wederopbouw van de kathedraal is nog altijd bezig. De Notre Dame van Wim is gemaakt van ruim 5500 luciferstokjes die op maat gesneden moesten worden en aan elkaar gelijmd. "Dat zijn wel meer dan 100.000 lijmoppervlakjes geweest", vertelt Wim over het monnikenwerk aan lijmen en plakken.

Wim wil zijn Notre-Dame weggeven

Een enorme klus. En niet eentje om symbolisch in de fik te steken, ook al is 'ie gemaakt van luciferstokjes. De 71-jarige Wim wil zijn Notre-Dame weggeven en zoekt een plek waar die tot zijn recht komt en bewonderd kan worden. "Ik ben er apetrots op. Ik vind het een heel kunstwerk geworden en als iemand dat ook vindt, dan hoor ik dat graag." Hij denkt aan een stichting, een bejaardenhuis of een verzorgingshuis.

Het einde van de coronatunnel is in zicht en met een inenting kan Wim de teugels weer wat laten vieren. Zijn nieuwe hobby dan weer opzij schuiven, daar is geen sprake van. Integendeel. Hij gaat er juist een schepje bovenop doen. "Ik denk dat er nog wat groters aankomt. Dan denk ik aan een heel groot project: de Taj Mahal in India. En dat wordt een uitdaging", vermeldt hij daarbij.

Als iemand een mooie tentoonstellingsplek voor de Notre-Dame van Wim weet, neem contact op met Rijnmond 010 436 44 36 of stuur een mail naar nieuws@rijnmond.nl. De contactgegevens van Wim van Oevelen zijn bij de redactie bekend.