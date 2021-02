Turnster Thorsdottir mag van KNGU met haar eigen coach blijven trainen

Eythora Thorsdottir uit Poortugaal heeft met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) afspraken gemaakt over hoe zij haar route richting de Olympische Spelen in Tokio gaat invullen de komende maanden.

De turnster blijft onderdeel uitmaken van TeamNL, maar zal ook individueel trainen met haar coach Patrick Kiens. Dat doet ze bij haar Hoofddorpse club PAX.

In december vorig jaar heeft de KNGU de samenwerking met Kiens opgezegd vanwege een 'verschil van inzicht'.



Voor Thorsdottir was het enige tijd onduidelijk wat de gevolgen voor haar waren, omdat ze niet meer met Kiens naar internationale wedstrijden kon gaan. Zelf was Thorsdottir altijd duidelijk over de samenwerking met haar coach. Zij wilde niet zonder hem verder en twijfelde zelfs over deelname aan de Olympische Spelen.



Afspraken gemaakt

"Er zijn duidelijke en goede afspraken gemaakt. Daar wil ik het bij laten", vertelt KNGU-directeur Mark Meijer tegenover de NOS. Hij doelt met die afspraken op de manier waarop Thorsdottir haar pad gaat vervolgen richting de Spelen.