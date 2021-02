Jongeren rellen in de keuken van jeugdgevangenis Spijkenisse

Twee jongens van 17 en 18 jaar hebben medegevangenen en medewerkers van jeugdgevangenis De Hartelborgt in Spijkenisse de stuipen op het lijf gejaagd. De twee begonnen tijdens het koken in de leefafdeling met spullen te gooien. Het liep zo uit de hand dat andere jongeren van de groep zichzelf uit veiligheid opsloten in de toiletten en de groepsleiding zich terugtrok in het kantoor.