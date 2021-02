SIF kan vraag naar funderingspalen voor windparken nauwelijks aan

Kaboem. Kaboem. Het monotone geluid van een heimachine die lange heipalen de grond in slaat, klinkt over de Tweede Maasvlakte. De palen zijn nodig voor een 200 meter lange nieuwe kademuur, op het terrein van offshorebedrijf SIF Netherlands. Het gaat het bedrijf zo goed, dat uitbreiding van de kade noodzakelijk is.

SIF maakt XL monopiles voor windturbines op zee: buizen tot 120 meter lang en met een diameter tot 11 meter. De ronde stalen buizen komen als halffabricaat vanuit het moederbedrijf in Roermond en worden in een grote fabriekshal op de Maasvlakte in elkaar gelast tot monopiles. Daarna krijgen ze een coatingbeurt en worden ze op het terrein opgeslagen tot ze met schepen worden afgevoerd naar zee.



Vijf stalen buizen per week kunnen hier in elkaar gezet worden. Zo'n 150 tot 250 man werken in ploegendienst. Op de achtergrond draait de HaliadeX de bladen in het rond. Ook voor deze grootste windturbine ter wereld heeft SIF de fundering gemaakt. "Wij maken de fundatiepalen die rechtop in de zeebodem geslagen worden en daar bovenop wordt de windmolen geplaatst," vertelt plantmanager Martijn Beukema.

Voorlopig vol

Het bedrijf zit nu vijf jaar aan de Pieter van Vollenhovenweg. En is inmiddels marktleider in Europa. Beukema: "Onze orderportefeuille zit de komende tijd vol. En het einde van de groei is nog lang niet in zicht, want de vraag naar windenergieparken op zee groeit."

En daarom wordt de huidige vierhonderd meter lange diepzeekade in de Yangtzehaven met tweehonderd meter uitgebreid. Hier krijgen de installatieschepen de ruimte om de monopiles te laden en te lossen. "Maar hij is ook geschikt voor de opbouw en toelevering van de turbines, bladen en torens voor de offshore windparken," zegt Beukema.



De kade is speciaal ontworpen voor de zogenaamde jack-up schepen, die hun poten op de havenbodem zetten en zichzelf omhoog drukken voor het laden van de fundaties of andere windturbine-onderdelen. De verwachting is dat deze kade na de zomer gereed is. "De installatieschepen liggen hier straks kop aan kont, dat is mooi."

RoRo-kade

Eigenlijk krijgt het bedrijf twee nieuwe kades. Want aan de kant van Futureland komt ook een roll-on-roll-off-kade voor schepen waar vrachtwagens en trailers op en af kunnen rijden. Deze kade is nodig voor de aan- en afvoer van materiaal. Eind van het jaar moet hij klaar zijn, want dan start Siemens met de aanleg van windmolenpark Hollandse Kust Zuid, tussen Den Haag en Zandvoort. Een deel van het 62 hectare grote terrein op de Maasvlakte, is hiervoor al aan Siemens verhuurd, om onder meer windbladen, torens en bladen op te kunnen slaan die per schip worden aangeleverd.

De eerste klant die de fundatiebuizen kwam ophalen bij de Sif terminal, was Geosa, dat 42 monopiles nodig had voor offshore windpark Galloper. Voor Hollandse Kust Zuid zijn 140 stalen buizen nodig. Maar de allergrootste klus heeft het van oorsprong Limburgse bedrijf recent binnen gesleept: samen met een Belgische partner gaat het 190 monopiles voor een Brits windpark in de Noordzee maken. Deze opdracht sluit naadloos aan op het project Hollandse Kust Zuid en start in 2022.