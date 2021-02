Elizabeth uit Spijkenisse wint Heel Holland Bakt: 'Het was acht weken lang bakken, bakken, bakken'

Ze sprong gillend een gat in de lucht van blijdschap toen André van Duin in de finale van Heel Holland Bakt haar naam noemde. Elizabeth uit Spijkenisse werd zondagavond uitgeroepen tot de winnares van het achtste seizoen van Heel Holland Bakt. "Het was waanzinnig om te horen", zegt ze een dag na de winst.

Nog altijd kan ze niet geloven dat ze de bakwedstrijd heeft gewonnen. "Na zo lang strijden, je best doen in de tent en dan horen dat je de winnaar bent is echt geweldig", zegt de trotse winnares. "Het was echt acht weken lang bakken, bakken, bakken."



Juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden waren heel erg onder de indruk van Elizabeth’s bakkunsten. "Ze heeft zo ongelofelijk veel techniek, creativiteit en smaken laten zien", lichtte Janny van der Heijden de keuze voor Elizabeth toe. Volgens Van Beckhoven heeft ze altijd geweldig gebakken.

Lastig om goede eclairs te maken

Toch kwam er in de finale ook voor Elizabeth een aantal pittige opdrachten voorbij, want de kandidaten werden flink op de proef gesteld. Onder meer het maken van acht eclairs zorgde bij Elizabeth voor aardig wat stress. "De verhoudingen moeten precies goed zijn", legt de 41-jarige verpleegkundige uit. "Je kan heel snel in de fout gaan als je er teveel ei bij doet."



De andere taartenspecialist van Voorne-Putten, banketbakker Roel Smeets, begrijpt wel dat thuisbakkers moeite hebben met die gebakjes. "Het moeilijke daaraan is echt het beslag. Net als bij de Nederlandse versie, de soes", zegt Smeets. "Dat moet souffleren. Je begint met een klein dopje en dat wordt uiteindelijke een grote soes."

Trots op de 'concurrentie'

Precisie bij het opspuiten is volgens de banketbakker geboden. "Want je wilt natuurlijk wel dat ze allemaal even groot zijn. Als je een klein beetje mist, heeft de soes ineens een heel andere vorm", legt hij uit.



Smeets is maar wat trots dat de winnaar uit zijn stad komt. "Jammer van de concurrentie natuurlijk", grapt hij. "Maar wel heel leuk." En als ze bij de banketbakker komt solliciteren, is ze van harte welkom. "Ik denk dat we nog veel van haar kunnen leren."

Na haar winst in het programma, wacht er voor Elizabeth een nieuw avontuur. Ze gaat, net als de voorgaande winnaars van Heel Holland Bakt, meewerken aan een kookboek.