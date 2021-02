Boa's in Capelle aan den IJssel dragen vanaf vandaag een wapenstok

"Je ziet dat er de laatste maanden een enorme toename is in de agressie tegen handhavers", legt Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel uit. "Niet zozeer in Capelle aan den IJssel, maar wel landelijk. Boa-bonden hebben aan de minister gevraagd om die korte wapenstokken mogelijk te maken."

Maar de minister wilde eerst een proef voordat de korte wapenstok definitief wordt toegestaan. Oskam denkt daarom dat het goed is om als gemeente vooraan te staan om te kijken hoe een wapenstok werkt en wat de effecten er van zijn.

Training

De boa's die meedoen aan de proef mogen niet zomaar met een wapenstok rondlopen. Zij hebben een training gevolgd waarin ze hebben geleerd wanneer en hoe ze de wapenstok mogen inzetten.

De wapenstok mag namelijk alleen gebruikt worden als verdedigingsmiddel. "Ze mogen niet de aanval zoeken, maar als ze zelf bedreigd worden, zouden ze die wapenstok kunnen trekken", legt de burgemeester uit. "Als ze echt aangevallen worden, en ze hebben gewaarschuwd, dan kunnen ze er ook mee slaan."

Verantwoording afleggen

Tijdens de proef wordt onderzocht in welke situaties de wapenstok wordt getrokken en wat de handhaver of boa anders had kunnen doen. Bijvoorbeeld of er alternatieven waren. "Als ze de wapenstok gebruiken, dan moeten ze dat rapporteren. Door de toezichthouder wordt dan bekeken of dat terecht is. En als ze daar misbruik van maken, dan kunnen ze aangeklaagd worden. Dus ze moeten er goed over nadenken wat ze doen."

De burgemeester verwacht dat de wapenstok preventief gaat werken. "Ze hebben uitdrukkelijk de opdracht dat ze met hun sociale vaardigheden de problemen oplossen: de-escaleren. Maar lukt dat niet en kom je echt in het nauw, dan moet je je ook kunnen verdedigen."