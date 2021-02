FC Dordrecht eindelijk weer eens als winnaar uit de strijd

FC Dordrecht heeft maandag voor de tweede keer in dit seizoen gewonnen van Jong Ajax. In Amsterdam eindigde het duel in de eerste divisie in 1-2. Na deze zege is Dordt geen hekkensluiter meer.

In de eerste helft scoorden beide ploegen niet. Al hadden Jong Ajax en FC Dordrecht zeker kansen op de openingsgoal. Namens de Dordtenaren was Thomas Poll dichtbij een doelpunt. Bij de Amsterdammers schoot Sontje Hansen de bal over en miste Brian Brobbey één op één met FC Dordrecht-keeper Liam Bossin.

De goals vielen pas na de rust. Jong Ajax kwam via Lassina Traoré aan de leiding (1-0), maar FC Dordrecht knokte zich nog goed terug in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd benutte Feyenoord-huurling Naoufal Bannis een penalty voor de Schapenkoppen (1-1). Uiteindelijk was Dehninio Muringen voor FC Dordrecht verantwoordelijk voor de 1-2 op Sportpark De Toekomst. Jong Ajax maakte de wedstrijd met tien man af, omdat Enric Llansana met een rode kaart van het veld werd gestuurd vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler.

Eerste overwinning sinds ruim twee maanden

FC Dordrecht is na deze uitoverwinning op Jong Ajax van de laatste plaats in de eerste divisie af. Het team van trainer Jan Zoutman is negentiende met vijftien punten uit 23 duels. De rode lantaarn is op dit moment voor FC Den Bosch, dat twee punten minder heeft.

Op zondag 6 december won FC Dordrecht voor het laatst in de competitie. Toen werd NAC Breda in extremis verslagen (0-1). Sindsdien konden de Dordtenaren zeven duels op rij niet winnen.

Jong Ajax - FC Dordrecht 1-2 (0-0)

54' 1-0 Lassina Traoré

77' 1-1 Naoufal Bannis (penalty)

84' 1-2 Dehninio Muringen

Rood: 86' Enric Llansana (doorgebroken speler)

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Koswal, Aktas, Muringen, Poll; Schuurman, Vermeulen, Ugur (78' Musaba), Jansen; Bannis, Agrafiotis (72' Dos Santos)