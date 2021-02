Excelsior in eigen huis onderuit tegen Roda JC

Excelsior heeft maandagavond in de eerste divisie een thuisnederlaag geleden tegen Roda JC. De Kralingers verloren in het Van Donge & De Roo Stadion van de Zuid-Limburgers (1-3). Deze nederlaag is vooral met oog op de derde periodetitel een flinke tegenvaller voor het team van trainer Marinus Dijkhuizen.

De bezoekers waren in de eerste helft de beter dan de Kralingers. Namens Roda JC kopte Patrick Pflücke in de achtste minuut de bal in het zijnet en miste Thijmen Goppel één op één tegen Excelsior-doelman Alessandro Damen.

Rond het halfuur was er een fase waarin Excelsior iets beter voor de dag kwam. Elias Már Ómarsson was bij de thuisploeg de enige speler die in stelling werd gebracht. Zijn beste kans kwam na een goede actie van Julian Baas. Ómarsson schoot die bal dichtbij het Roda JC-doel over.

Uiteindelijk gingen de Zuid-Limburgers met een terechte voorsprong de rust in. Damen kon een schot van Pflücke niet goed verwerken, waarna oud-Spartaan Erik Falkenburg de bal makkelijk in het doel tikte (0-1).

Vente met zijn eerste

Excelsior veranderde in de tweede helft van systeem en ging over van 5-3-2 naar 4-3-3. Vlak na de rust was het wel weer Falkenburg die dichtbij een treffer was. De aanvallende middenvelder van Roda JC trapte de bal maar net naast het doel van Excelsior. De bezoekers ontsnapten op het uur aan een rode kaart. Thijmen Goppel haalde van achteren Mats Wieffer neer en kreeg daar slechts een gele kaart voor.

Bij de thuisploeg bleven de kansen uit. Aan de andere kant kon een regiogenoot wel scoren. Roda JC-invaller Dylan Vente, gehuurd van Feyenoord, tikte in de counter op aangeven van Goppel de 0-2 binnen. De Rotterdammer maakte daarmee zijn eerste goal in Limburgse dienst.

Daar bleef het niet bij voor Excelsior. Zeven minuten voor tijd maakte Roda JC de mooiste goal van de avond. Benjamin Bouchouari dribbelde zichzelf vrij en schoot de bal vervolgens hard binnen (0-3). In de blessuretijd viel de Kralingse goal toch nog. Eerst miste Luigi Bruins vanaf de stip, maar even later schoot Siebe Horemans van afstand de 1-3 eindstand op het scorebord.

Na deze nederlaag heeft Excelsior vijf punten achterstand op De Graafschap met nog vier duels te gaan in de derde periode. Op de ranglijst staan de Kralingers tiende met dertig punten uit 24 duels.

Excelsior - Roda JC 1-3 (0-1)

37' 0-1 Erik Falkenburg

70' 0-2 Dylan Vente

83' 0-3 Benjamin Bouchouari

90+3' 1-3 Siebe Horemans

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Aberkane (80' Fischer), Wieffer (80' Van Rooijen), Matthys, Ormonde-Ottewill; Baas (46' Mendes Moreira), Niemeijer, Bruins; Ómarsson, Zwarts (60' Verhaar)