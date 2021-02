Zangtalent gezocht voor online songfestival dak- en thuislozen

Toen de lockdown begin vorig jaar roet in het eten van het Eurovisie Songfestival gooide, kwam ook de variant voor Rotterdamse dak- en thuislozen stil te staan. Dit jaar pakt muzikant en organisator Alex Broekhart de draad weer op.

Broekhart maakte in het verleden al vaker muziek met dak- en thuislozen. Hij zoekt nu opnieuw kandidaten met zangkwaliteiten maar zonder dak boven hun hoofd. Het resultaat moet een online presentatie worden van de beste kandidaten. Omdat het toch een online show wordt, kan het dit jaar sowieso doorgaan. Als het lukt wil Alex proberen op de dag van het songfestival zelf ook een liveshow te maken. Rotterdam Festivals is er al enthousiast over.

Normaal moeten kandidaten van een talentenshow zelf iets opnemen en opsturen. Dat is voor dit speciale songfestival niet nodig. Wie mee wil doen hoeft zich alleen maar te melden op www.rotterdamlaatjehoren.nl. Alex bekijkt de aanmeldingen en heeft een eigen platenlabel en een studio waarin kandidaten hun liedje - coronaproof - kunnen opnemen. "Lekker zingen is voldoende", zegt Alex. "Er zijn zat jongens die leuk gitaar kunnen spelen en zingen."

Daklozenband

Mochten er talenten bij zitten, dan ziet Alex wel een daklozenband zitten op langere termijn. Dat heeft hij in Den Haag al eerder gedaan. Toen konden daklozen zelf voor een tientje hun zelfgemaakte cd verkopen.

"Dak en thuislozen horen ook bij onze samenleving. Ik vind het zo triest dat die mensen geen eigen hok hebben. Er zijn mensen die er niks aan kunnen doen. Je kunt de huur een paar keer niet betalen, een faillissement... heb je altijd een goed leven gehad en ineens moet je op straat wonen. Dat lijkt me vreselijk."

Voor het dak- en thuislozen songfestival moet je wel echt talent hebben, dus Alex gaat een selectie maken van alle aanmeldingen. "Je moet altijd zorgen dat je de beste te pakken kunt krijgen."

Een datum voor de online presentatie staat nog niet vast. "Dat kan over een maand zijn, eerst mensen werven", zegt Alex.