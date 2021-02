Het weer van vandaag: temperatuur in de dubbele cijfers

Vandaag laat de zon zich af en toe zien en blijft het droog. In de loop van de middag raakt het bewolkt en pas eind van de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 10 of 11 graden en de zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over de regio. Vannacht is het bewolkt en kan er nog een bui voorkomen. Het koelt af naar een graad of 7. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Morgen is het overwegend bewolkt en is de zon nauwelijks zichtbaar. In de middag is lokaal een lichte bui mogelijk. Het wordt 10 of 11 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

De dagen erna passeert er alleen op donderdag een storing met regen. Vanaf vrijdag blijft het droog en komt geleidelijk de zon ook vaker tevoorschijn. De temperatuur loopt verder op en vanaf zondag wordt het 15 of 16 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,1 graden en de minimumtemperatuur 0,7 graden. Er valt gemiddeld 19,4 mm neerslag.