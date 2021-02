Gyz zoekt foto's van videotheken: 'Het is recent erfgoed, dat moet worden vastgelegd'

Beeldend kunstenaar en visueel archivaris Gyz La Rivière is geboren in 1976, het geboortejaar van de VHS-cassettes. "En dat is niet voor niks", lacht hij. De Rotterdammer is er al maanden mee bezig. Liefst wil hij het fenomeen weer in het straatbeeld halen waar het ooit uit verdween: de videotheek.

"Het is recent erfgoed, recente geschiedenis die nog niet is vastgelegd. Ik vind het belangrijk dat we dat straks bij elkaar kunnen zien. Dan is dat weer vastgelegd. Iemand moet het doen en ik vind het ook leuk om te doen. Dankzij deze zoektocht verveel ik me niet in deze coronatijd."

Netflix

Gyz is enorm gefascineerd door het fenomeen videotheek. "Ik heb er nooit gewerkt, maar wel veel uurtjes doorgebracht. Ik was een goeie klant, want altijd gek op films. Op dit moment zijn we door corona zoveel extra aan het Netflixen en on-demand thuis films aan het kijken, dan valt het ineens op dat ik dat heel erg mis, die videotheken", vertelt hij.

"Bijvoorbeeld videotheek De Filmfreak aan de Vierambachtstraat in Rotterdam", gaat Gyz verder. "Daar had je films op genre maar ook op regisseurs. Daar kon ik wat van leren. En als je een film te gek vond, kon de eigenaar jou op een andere film wijzen. Het sociale aspect van de videotheek, je maakte een praatje, dat mis ik gewoon."

"Je moest er ook wat voor doen. Je moest naar buiten om die film te huren en ook om hem op tijd terug te brengen. Dat vergat je nog wel eens, waardoor de boetes opliepen en je een videotheek extra kon spekken."

Allemaal verdwenen

Tijdens deze pandemie is Gyz’ zoektocht naar foto’s van videotheken ontstaan. "Ze waren ook een mooi tijdsbeeld in het straatbeeld van de stad. In de hoogtijdagen waren er denk ik zo’n honderd in Rotterdam. Ze zijn bijna allemaal verdwenen, het is ook nooit vastgelegd. Dat ben ik dus nu aan het doen."

De verzameling foto’s van videotheken zijn bedoeld voor een fotoboek. Gyz La Rivière heeft inmiddels al een hoop foto’s van videotheken in Rotterdam en omliggende steden verzameld. Van de Chinese Woo Hing videotheek tot en met videotheek Casablanca, de eerste Cultvideotheek aan de Schermlaan en de Videogigant Beyerland aan de Beijerlandselaan. Hij zoekt nog een foto van een bijzondere videotheek genaamd Marco in metro-overstapstation Churchillplein/Beurs. Deze videotheek adverteerde in de Gouden Gids met 'Legaal onder de grond'. "Dat is toch geniaal", vindt Gyz.

Oproep

In diverse archieven heeft Gyz al foto’s gevonden, maar hij is zoek naar meer. "Alle foto’s op het gebied van videotheken zijn welkom, dus vandaar de oproep. Als u ooit eigenaar was van een videotheek of je hebt er gewerkt, dan maak je me enorm blij met foto’s. En wellicht komen ze in het fotoboek. Foto’s van buiten of van binnen, pasjes zijn ook welkom. Ik ben blij met alles."

Wie iets heeft voor Gyz, kan contact zoeken via zijn eigen website: gyzlariviere.nl

In de jaren '80 van de vorige eeuw nam het aantal videotheken sterk toe dankzij de komst van de videorecorder. De videotheken boden verschillende videoformaten aan (Betamax, VHS, Video 2000). In de jaren '90 richtten de videotheken zich meer op VHS en cd, later ook dvd’s.

Door internet, filesharing en video-on-demanddiensten verdwenen de meeste standaard videotheken. De overgebleven zaken zijn vaak uitgegroeid tot entertainmentwinkels met een breder assortiment.