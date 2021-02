Brandweer hoopt op meer aanmeldingen vrouwen: 'Ze hebben het idee dat het een machoberoep is'

Nederland telt ruim 23 duizend brandweermensen, maar slechts zo'n vijf procent daarvan is vrouw. De brandweer wil de komende jaren meer investeren in het binnenhalen en binnenhouden van mensen die binnen de brandweer nog ondervertegenwoordigd zijn. Ilse Kloot is de enige vrouw van het vrijwillige brandweerkorps in Zwijndrecht: "Vrouwen hebben het idee dat het een mannen- en machoberoep is."

Kloot werkt al elf jaar bij de vrijwillige brandweer, naast haar eigen baan. Vooral het groepsaspect spreekt haar aan. "Je doet het samen en staat er nooit alleen voor. Als de pieper gaat, laat ik mijn werk vallen. Maar het kan ook gebeuren dat ik word opgepiept als ik onder de douche sta of lig te slapen. Je weet nooit wanneer iets aan de hand is."

Goede conditie

Spierballen heb je volgens Kloot niet nodig, maar wél een goede conditie. "Het is fysiek, maar daar train je op. Daarnaast moet je sociaal en collegiaal zijn en geen 9-tot-5-mentaliteit hebben. Je moet tegen de onregelmatigheid kunnen. Het is handig als je een beetje technisch inzicht hebt en je moet absoluut niet bang zijn voor vieze handen. Lange nagels moet je dus niet hebben", lacht ze.

In het mannenwereldje wordt ze op handen gedragen, maar moet ze ook letterlijk en figuurlijk haar mannetje staan. "Ik vind het fantastisch, het is een superkorps. Er is altijd tijd en ruimte voor een grapje en grolletje en ik doe net zo hard mee."

Dat ze een vrouw is, komt zeker goed van pas bij vrouwelijke slachtoffers. "Je komt momenten tegen dat zij het toch wel erg fijn vinden om door een vrouw geholpen te worden."

Honderd treden in twee minuten

Alles is te leren, zolang je maar doorzettingsvermogen hebt, is het credo van Ilse. "Dames, schroom niet en meld je aan bij de plaatselijke brandweer. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek en je moet een test afnemen. Een hindernisbaan, maar ook honderd treden traplopen in twee minuten, met volle bepakking én twintig kilo extra gewicht. Maar dat is écht wel te doen!"

Niet alleen vrouwen zijn ondervertegenwoordigd onder het brandweerpersoneel, maar bijvoorbeeld ook jongeren of mensen met verschillende culturele achtergronden. Mensen die meer willen weten over de vacatures van de brandweer, kunnen hier meer lezen.

Tijdens de Zomertoer van 2020 spraken we met de 22-jarige Mirna Jungheim, de eerste brandweervrouw van het korps in Brandwijk en Molenaarsgraaf. Die reportage zie je hieronder.