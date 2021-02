Voetbalhumor, 'mafkees' en derbyheld: Kees Luijckx was weer even terug bij Excelsior

Voetbalhumor, 'mafkees' en derbyheld: Kees Luijckx was weer even terug bij zijn geliefde Excelsior

Kees Luijckx speelde anderhalf jaar voor Excelsior en had in die periode twee keer een belangrijke hoofdrol. Als speler van Roda JC keerde de 35-jarige verdediger afgelopen maandag met een glimlach terug bij de club waar hij zijn eerste minuten maakte als profvoetballer.

"Ik heb er een warm gevoel aan over gehouden", blikt Luijckx terug op zijn tijd bij Excelsior. "Ik heb hier wel wat bizarre wedstrijden gespeeld."

'Sindsdien niet meer zo gek meegemaakt'

Op Woudestein kon Luijckx op jonge leeftijd speeltijd krijgen, dus werd hij in 2007 door AZ verhuurd aan Excelsior. In dat jaar staat Luijckx ook in de basis in de laatste reguliere competitiewedstrijd tegen zijn eigenlijke werkgever. AZ was bij een zege op Excelsior landskampioen van Nederland. Dat liep even anders: de Kralingers versloegen de Alkmaarders met 3-2.

Dat Luijckx een goede wedstrijd speelde tegen AZ, schoot in het Alkmaarse kamp in het verkeerde keelgat. Bijvoorbeeld bij toenmalig AZ-speler Stijn Schaars, die Luijckx later een 'mafkees' noemde. "Zo nu en dan komt dit wel eens voorbij. Het is toch wel grappig om deel uit te maken van zo'n stukje historie. Maar toen was het echt wel heftig." Het misgelopen kampioenschap door AZ ligt niet meer gevoelig bij Luijckx. In het seizoen 2008/2009 pakten de Alkmaarders uiteindelijk nog de titel, mét Luijckx in de selectie.

"Het was erg heftig. Aan de andere kant was ik nog niet heel veel gewend. Ik dacht dat het erbij hoorde. Nu ben ik 35 jaar. Sindsdien heb ik het niet gekker meegemaakt", zegt Luijckx.

Een seizoen later stond Luijckx weer in de spotlights bij Excelsior. Nu was hij de man van de wedstrijd in de Rotterdamse stadsderby tegen Sparta. Met een geweldige vrije trap schoot hij in de laatste minuut de 4-3 op het scorebord.

Luister hieronder naar een fragment uit ons archief waarin Kees Luijckx tijdens het seizoen 2007/2008 op fraaie wijze de 4-3 maakte in de derby van Excelsior-Sparta. De tekst gaat verder onder het fragment:

"Dat was ook heel leuk", lacht Luijckx. "Iedereen dacht dat die vrije trap werd voorgetrokken. De trainer moest vast gedacht hebben: wat gaat hij nou doen? Gelukkig ging die bal erin."

Voetbalhumor

Zijn periode bij Excelsior is voor Luijckx een dierbare herinnering. "Ik heb geweldige teamgenoten en fijne clubmensen gehad. We hadden een leuk team", herinnert hij zich.

Het woord 'voetbalhumor' valt. Luijckx noemt de namen van oud-ploeggenoten René van Dieren en Jörg van Nieuwenhuijzen bij Excelsior. "Ik kwam bij AZ van een serieuze omgeving, een topsportcultuur. Toen ik hier kwam, ging het er heel anders aan toe. Maar dat was ook heel leuk om mee te maken."

Contact met Excelsior

Sinds afgelopen zomer komt Luijckx uit voor Roda JC uit Kerkrade. In de afgelopen zeven seizoenen beleefde hij voetbalavonturen in Griekenland, Hongarije en vooral Denemarken. Bij SønderjyskE speelde Luijckx meerdere seizoenen in de hoogste Deense voetbalklasse. Zijn avontuur zat erop, vond hij. Dus besloten Luijckx en zijn vrouw om met de kinderen weer terug naar Nederland te gaan.

Roda JC klopte al vrij snel aan bij Luijckx. Na een stroeve start is de Limburgse trein inmiddels vertrokken. De Koempels staan zevende in de eerste divisie en doen nog volop mee in de strijd om de derde periodetitel, waarin ze uitgerekend Excelsior inmiddels hebben ingehaald.

Luijckx geeft toe dat Excelsior hem in zijn tijd bij de Deense club SøndersjyskE heeft benaderd. "Dat ging niet door, want ik stond daar nog onder contract. Daar werd ik aan vastgehouden. Dat had ook een optie kunnen zijn, maar dat is nooit concreet geworden en Excelsior ging ook weer verder."

Hoe dan ook, Luijckx kijkt met veel plezier terug op zijn periode in Kralingen. "Het is inmiddels lang geleden, maar het was een speciale tijd om mee te maken."