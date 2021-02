Politie houdt drie mannen aan voor dodelijke schietpartij Vlaardingen

De aangehouden verdachten zijn 18, 19 en 20 jaar oud. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij.

Meerdere buurtbewoners belden op 16 december rond 20:15 uur de hulpdiensten over de gewonde man. Agenten troffen vervolgens een gewonde man aan, die ondanks reanimatie op straat overleed.

Agenten hielden diezelfde avond een man aan voor betrokkenheid bij het schietincident. Met een waarschuwingsschot probeerden agenten de man tot stoppen te dwingen, maar dat had geen effect. Er is vervolgens gericht op hem geschoten in de Potgieterstraat. De man raakte gewond en werd met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Hij werd aangehouden, maar is later vrijgelaten en is geen verdachte meer in de zaak.