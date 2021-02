Podcast Sparta: 'Na Ajax wordt het interessant, dan moet Sparta het laten zien'

En opnieuw kwam Sparta afgelopen weekend niet tot winst. Fortuna Sittard won op het Kasteel met 2-1. De resultaten na de winterstop vallen tegen. En het spel is ook niet om over naar huis te schrijven. In Podcast Sparta praten presentator Frank Stout, Ruud van Os en Anton Slotboom over de moeizame sportieve fase van de Rotterdammers.

Is het crisis? "Nou ja, winnen doen we niet meer", lacht Slotboom. "Maar is het dan crisis? Niet als je naar de ranglijst kijkt, dat moeten we blijven doen. Dan staan we keurig twaalfde. Volgens mij is het dan geen crisis."

Dat neemt niet weg dat Slotboom teleurgesteld is over de recente resultaten van zijn club. "Het plan tegen Fortuna pakte niet goed uit. Danzell Gravenberch voorin kwam armoedig over, dat zal niet nog een keer gebeuren", denkt hij.

"Ja, maar wat verwijt je trainer Henk Fraser dan?", vraagt Ruud van Os. Slotboom: "Nou, moet je in februari niet vasthouden aan een bepaalde structuur?"

Van Os: Ja, maar als de trainer niets wijzigt wordt hem verweten dat hij niets wijzigt. Wijzigt hij wel, wordt hem verweten dat hij wijzigt!"

Gravenberch

Dat neemt niet weg dat ook Van Os niet bepaald onder de indruk was van Gravenberch, die wel scoorde tegen Fortuna. "Ik had ook gehoopt op het duo Reda Kharchouch en Lennart Thy. Maar Kharchouch is nog niet waar hij moet zijn, dus kan je als trainer kiezen voor Gravenberch en Emanuel Emegha als je ontevreden bent over Mario Engels. Fraser koos Gravenberch. Dat gaat hij niet nog een keer doen denk ik."

In Podcast Sparta waren de heren het er wel over eens dat Fortuna Sittard terecht won in Rotterdam. "Zij voetbalden beter, lieten het balletje makkelijker rondgaan", vindt Van Os. "Bij Sparta was Thy geen kapstok, Abdou Harroui laat al weken niets zien en Tom Beugelsdijk schiet drie ballen de Beukelsdijk op. De gelen voetbalden makkelijker dan de rood-witten."

Interessant programma

Sparta gaat zondag op bezoek bij koploper Ajax. "Die geven we aan Ajax, maar daarna wordt het interessant. Dan spelen we tegen allemaal gelijkwaardige ploegen op papier. Dus laat het maar zien! Ik voel wel een redelijke paniek aankomen", zegt Slotboom, die duidelijk nog niet zeker is van handhaving voor Sparta.

"Je kan toch rekenen? Het zou toch wat zijn dat al die ploegen onderin - FC Emmen, ADO Den Haag, Willem II en RKC Waalwijk - zoveel punten pakken en Sparta in de problemen komt? Dat gaat niet gebeuren", verwacht Van Os.

Luister hieronder naar de volledige aflevering van de Sparta-editie van de FC Rijnmond Podcast.

