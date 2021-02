Zwemleswachtlijsten lopen op in Rotterdam, maar directeur Sportbedrijf verwacht geen problemen

Over een bad in De Wilgenring ligt een zeil

De Rotterdamse zwembaden zijn nu tien weken dicht en dus lopen de wachtlijsten op bij Sportbedrijf Rotterdam. Voor de crisis was een wachttijd van drie maanden gebruikelijk en dat is momenteel opgelopen naar zeven tot acht. Maar directeur Ronald van Ombergen maakt zich geen zorgen.

"In Rotterdam kunnen we tien- tot veertien duizend lessen per week geven. Het zal echt wel even duren voordat de achterstanden weg zijn, maar als we in de zomer weer alles mogen, zijn we aan het einde van het jaar weer bij," zegt Van Ombergen.

Sportbedrijf Rotterdam beheert tien zwembaden. Acht binnen- en twee buitenbaden. Op dit moment mag er nergens gezwommen worden, behalve door topsporters. Zo wordt er in Zwemcentrum Rotterdam nabij het Zuidplein een Olympisch kwalificatietoernooi waterpolo gespeeld.

Van Ombergen denkt dat het oprekken van het rooster voldoende zal zijn. "Met een uurtje eerder beginnen in de middag en een uur langer lesgeven in de avond moet het lukken. Dit redden we voorlopig met eigen personeel, maar misschien moeten we werven als we weer open mogen."

De directeur stond dinsdagochtend in Sportcentrum De Wilgenring in Schiebroek. Daar is het al weken stil zegt zwemleraar Wesley van Strien. "Normaal is het één grote chaos met kinderen en ouderen. Dat is super leuk." Hij hoopt dat kinderen niet nog langer stil hoeven te staan. "Na de eerste lockdown zag je dat kinderen het snel weer oppakten. Maar je moet wel snel weer beginnen."

Sportbedrijf Rotterdam heeft zo'n vierhonderd medewerkers waarvan er honderd in de zwembaden werken. Volgens Van Ombergen zitten zij nu bijna allemaal thuis en hebben ze niets te doen.