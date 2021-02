Afscheidsfotograaf Sharon uit Strijen vindt haar werk 'doodnormaal'

Het moet net zo normaal worden als het inschakelen van een trouwfotograaf bij een huwelijk, vindt de Strijense Sharon Leijs: het boeken van een afscheidsfotograaf bij een begrafenis of crematie. "Het kan zo enorm helpen bij de rouwverwerking. Mijn slogan is niet voor niets: afscheidsfotografie doodnormaal."

Sharon doet het werk nu een paar jaar. Ze zegde er een baan bij KPN voor op en besloot iets heel anders te gaan doen. "Ik wilde iets gaan doen waarbij ik mijn hart kon gebruiken en beelden kon maken die ertoe doen."

Tekst gaat verder onder de foto



Ze ziet dat nabestaanden om verschillende redenen voor een afscheidsreportage kiezen. "Nu in coronatijd mag een beperkt aantal mensen bij een uitvaart zijn, dat kan een reden zijn. Maar denk ook aan kinderen die dan op latere leeftijd het afscheid van hun vader of moeder terug kunnen zien."

Het verdriet komt wel binnen

Confronterend is het voor Leijs wel, zoveel verlies zien. Zeker als het gaat om jonge mensen die nog midden in het leven staan. "Het raakt me zeker, maar ik probeer me er wel voor af te sluiten als ik bezig ben. De lens van mijn camera werkt dan toch als een soort muurtje waar ik achter sta. Als ik dan later thuis de foto’s bewerk, komt het verdriet wel binnen."

De lens van mijn camera werkt als een soort muurtje waar ik achter sta. Afscheidsfotograaf Sharon Leijs

Zo is de Strijense fotograaf ook actief voor de Stichting Still en maakt ze daarvoor afscheidsfoto’s van doodgeboren kindjes of afgebroken zwangerschappen. "Dat is heel moeilijk, maar ook heel dierbaar. Want het is de laatste en enige herinnering die je aan zo’n kindje hebt en dat is zo belangrijk."

Tekst gaat verder onder de foto



Leijs is niet alleen met afscheidsfotografie bezig. "Ik ben ook geboortefotograaf en mag dus bij het verwelkomen van nieuw leven zijn. Ook daar komen natuurlijk veel emoties bij kijken. Allebei is het heel mooi en heel dankbaar."

Uitvaarten intiemer door corona

Door de coronamaatregelen is een deel van Sharons werk stil komen te liggen. Maar de uitvaarten die ze fotografeert maken wel meer indruk. "Het is intiemer", vindt ze. "Mensen kijken op een andere manier naar een afscheid, veel creatiever. Dat levert mooie momenten op, bijvoorbeeld met mensen langs de weg of op bijzondere locaties. Dat maakt het toch indrukwekkender."

Tekst gaat verder onder de foto



Sharon hoopt vooral dat mensen beter gaan nadenken over hun uitvaart en over afscheidsfotografie. "Je vraagt je nu misschien af, wil ik deze foto’s wel hebben? Maar over vijf jaar kunnen het je meest dierbare foto’s zijn."