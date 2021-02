Poll: Hoe voel jij je bij een mogelijke afschaffing van de avondklok?

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag moet de in Nederland geldende avondklok per direct worden opgeheven. Wat voor gevoel roept dat op bij jou? Ben jij blij met het besluit van de rechter? Of maak je je zorgen, omdat je de avondklok juist een goede maatregel vindt?

De avondklok ging 23 januari in. Sindsdien moesten mensen van 21:00 uur tot 04:30 uur binnen blijven, tenzij ze een werkgeversverklaring konden overleggen. Stichting Viruswaarheid, van de Rotterdamse voorman Willem Engel, spande een zaak aan tegen de coronamaatregel. De rechter oordeelde dinsdag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven.

Wat vind jij?

Of de avondklok daadwerkelijk per direct vervalt is nog niet duidelijk. Minister Grapperhaus van Justitie laat in een eerste reactie weten de uitspraak te bestuderen. Maar wat voor gevoel roept het eventuele schrappen van de avondklok bij jou op? Laat het hieronder weten in onze poll.

Wbbbg

Om de avondklok in te voeren, is gebruik gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Via die wet kan in noodgevallen regels worden ingevoerd, zonder eerst te overleggen met de Tweede en de Eerste Kamer.

De rechter heeft geoordeeld dat bij de huidige avondklok geen sprake was van een 'bijzondere spoedeisendheid', die nodig is voor een Wbbbg. Voor de avondklok werd ingevoerd is namelijk al vaker gesproken over een mogelijkheid van invoering. De wet is dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld.