Mensen met slecht gebit en kleine beurs melden zich massaal aan voor 'Tandartsdag'; organisatie op zoek naar meer tandartsen

Kiespijn, last van je tandvlees of een slecht gebit, maar geen geld hebben om naar de tandarts te gaan. Een groep Rotterdamse tandartsen gaat op 20 maart belangeloos mensen met een slecht gebit én een kleine portemonnee helpen. De belangstelling is zo groot dat de organisatie van deze 'Tandartsdag' op zoek is naar meer tandartsen die mee willen doen.

Anna Tak is van de organisatie van de Rotterdamse tandartsdag . Volgens haar komen veel mensen in aanmerking. "De groep die we hiermee willen bedienen, is heel groot. Het gaat om mensen die in de bijstand zitten of in de schuldsanering. Op de dag zelf hebben we beperkt plek. Daarom ook onze oproep: elke tandarts die meedoet, betekent meer mensen die geholpen kunnen worden."

Alle plekken vol

Dat zo'n dag nodig is én zo succesvol blijkt, noemt Tak "diep triest". "Waar het op neerkomt is dat sommige mensen te weinig overhouden vanuit de bijstand om zichzelf te verzekeren voor de tandarts. Dat geldt ook voor de schuldsanering. Als je dan hulp nodig hebt van de tandarts vanwege een pijnlijke kies of een ontsteking in je wang, kun je naar het Fonds Bijzondere Noden. Je moet hen er dan bij betrekken om naar de tandarts te gaan. Op de Tandartsdag hoeft dat niet."

Mensen die van de tandarts gebruik willen maken die dag, moeten wel een aanmeldformulier invullen. "De eerste 110 plekken zijn al vergeven. We hadden gehoopt dat er niet zoveel hoge nood was, maar binnen een week zaten we vol. Dat laat zien hoe groot deze problematiek is. Daarnaast zijn we geschrokken van de verhalen: mensen die al drie maanden last hebben, aan één kant niet kunnen eten, slecht kunnen slapen... dat is echt wel tragisch."

Tak hoopt op deze manier ook een geluid te laten horen aan de overheid, "dat het eigenlijk belachelijk is dat een normale Nederlander geen toegang heeft tot bassale mondzorg."

Aanmelden