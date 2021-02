Honderden nieuwe leden voor regionale ijsclubs na week met winters weer

"Het allerbelangrijkste is dat we de mensen weer wat schaatsgezelligheid hebben kunnen bieden", zegt Arno Roosendaal van IJsclub Nooitgedacht in Oudenhoorn.

De ijsclub heeft al 1200 leden en daar zijn er de afgelopen dagen zeker drie- tot vierhonderd leden bijgekomen. "We zijn die aantallen druk aan het verwerken, dus een precies aantal kan ik nog niet geven."

Vorige week maandag kondigde de ijsclub een soort 'ledenstop' aan. "Mensen konden nog wel lid worden, maar ze mochten dit jaar nog niet het ijs op", legt Roosendaal verder uit. "Dat deden we om de mensen die nu al lid waren ruimte te geven om te schaatsen. De beschikbare tijdslots raakten namelijk vrij snel vol."

Van Schiedam tot Breda

Tientallen kilometers verderop zit de secretaris van de Alblasserdamse IJsclub ook met een stapel formulieren voor de neus. "Het zijn er tussen de 120 en 150", zegt een van de leden. "Het is een mooie bijkomstigheid na een prachtig weekend."

Ook in Strijen louter blije gezichten na dit weekend. Op het hoogtepunt, zondagmiddag, stonden daar meer dan duizend mensen op het ijs, dat zo'n 25 duizend vierkante meter groot is.

"Het was echt supergezellig", zegt Aart Versendaal van de Strijense IJsclub. "Mensen kwamen echt overal vandaan: van Schiedam tot aan Breda."

De ijsclub van Strijen had al driehonderd leden. Na deze ijsweek zijn het er waarschijnlijk rond de vijfhonderd. "Kinderen tot zestien jaar kunnen gratis gezinslid worden. En als gezinslid kun je iedereen meenemen."



Koek en Zopie

Ook voor de penningsmeesters van de verschillende ijsclubs zijn het prettige weken. Sommige clubs vragen een startcontributie van meer dan 10 euro, plus een vast bedrag per jaar. Bij andere clubs ligt dat lager.

Toch had het financiële succes voor de clubs nog een stuk groter kunnen zijn. "We hebben rondom het ijs niks kunnen verkopen aan eten en drinken", legt Roosendaal van Nooitgedacht (Oudenhoorn) uit. "Dat is wel jammer. Maar het belangrijkste is gewoon dat er überhaupt alsnog geschaatst kon worden. Mogelijk ligt er volgend jaar weer ijs en misschien kunnen we dan wel in alle volledigheid los."