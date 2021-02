Radio Rijnmond speelt rol in nieuwe Feyenoord-docu van Disney+

De documentaire over Feyenoord op Disney+ gaat er definitief komen, dit heeft producent The Walt Disney Company officieel bevestigd. In de docu, waarvoor Rijnmond ook haar gehele archief beschikbaar heeft gesteld, geeft de club een unieke kijk achter de schermen.

De productie van de documentaire is al vanaf het begin van het huidige seizoen bezig en ook Rijnmond is hierin één van de samenwerkende partners. Voor de achtdelige serie kan op deze manier het vele archiefmateriaal van zowel de vele radio- als tv-uitzendingen gebruikt worden.

Financiële injectie

Ook spreken de makers met Feyenoord-watchers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop over de club die centraal zal staan in de serie. Wanneer de documentaire, die uit acht delen zal bestaan, wordt uitgezonden is nog onbekend.

Feyenoord zelf laat via commercieel directeur Joris van Dijk weten: "Het is voor ons een belangrijke stap om samen met een internationale partner als Disney al onze supporters een unieke blik op het reilen en zeilen van onze prachtige club te kunnen geven. Bovendien zorgt de samenwerking voor een belangrijke financiële injectie, die meer dan welkom is op dit moment."

Feyenoord wordt met de documentaire de eerste Nederlandse voetbalclub waarover een serie gemaakt wordt voor een internationaal platform.