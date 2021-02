Rotterdams bedrijf Aluchemie sluit deuren: 220 medewerkers op straat

Het Rotterdamse chemiebedrijf Aluchemie in de Botlek houdt op te bestaan. Medewerkers zijn dinsdag geïnformeerd. Per 31 december 2021 verliezen 220 mensen hun baan.

Aluchemie is een producent in de aluminiumindustrie. Omdat er wereldwijd een overcapaciteit is aan aluminium staan de prijzen onder druk. Het bedrijf heeft vanwege de huidige marktpositie van Aluchemie en ook omdat het proces in de Botlek moest worden vernieuwd besloten om te sluiten.

In het nieuwe jaar wordt gestart met de sloop van het pand en het saneren van het terrein. De directie gaat in gesprek met de vakbonden om afspraken te maken voor de 220 medewerkers die zonder werk komen te zitten.