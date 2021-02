Kabinet in beroep tegen verbod op avondklok, zaak dient vanmiddag

De Nederlandse staat gaat in hoger beroep tegen de schorsing van de avondklok. De rechter is gevraagd de avondklok te handhaven zolang er geen definitieve beslissing is genomen.

Het hoger beroep dient dinsdagmiddag om 16:00 uur.



De voorzieningenrechter in Den Haag besloot eerder op de dag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Om de avondklok in te voeren, is gebruik gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Via die wet kan in noodgevallen regels worden ingevoerd, zonder eerst te overleggen met de Tweede en de Eerste Kamer.

De rechter heeft geoordeeld dat bij de huidige avondklok geen sprake was van een 'bijzondere spoedeisendheid', die nodig is voor een Wbbbg. Voor de avondklok werd ingevoerd is namelijk al vaker gesproken over een mogelijkheid van invoering. De wet is dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld.