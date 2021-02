Twee dagen geen les, maar pannenkoeken bakken, online work-outs en bingo voor vmbo-leerlingen Gorinchem

Leerlingen van vmbo-school De Windroos in Gorinchem volgen dinsdag en woensdag géén online lessen. De school heeft besloten de jongeren wat ontspanning te gunnen naar aanleiding van recente berichten in de media over een grote toename van stress- en burn-outklachten onder deze groep. Maar helemaal vrijaf hebben ze niet tijdens deze Break-out dagen: zo wordt er gesport, gebakken en gebingood.

"Er is iets aan de hand onder jongeren en dat merken we zelf ook", zegt zorgcoördinator Arjan Kroes van De Windroos. "Ze zijn het zat om les te krijgen via een schermpje. Bij ons op De Windroos denken we dat de leerlingen alleen goed kunnen leren als zij goed in hun vel zitten. We moesten dus iets bedenken om ervoor te zorgen dat zij weer beter in hun vel kwamen te zitten."

Goodiebags

De Windroos is een school voor doeners. "Die praktische dingen die we normaal gesproken doen, zijn nu veel moeilijker. We hebben er al voor gezorgd dat de online lessen korter zijn dan de normale lessen, maar toch zitten ze van 08:30 uur tot 15:00 uur of 16:00 uur achter een scherm."

De oplossing: goodiebags met allerlei spulletjes die de leerlingen nodig hebben tijdens de twee Break-out dagen. Daarin zit onder meer een creatieve opdracht, pannenkoekenmix, een kaart en ander materiaal waarmee ze allerlei opdrachten kunnen uitvoeren.

"Ik log net uit bij een online work-out, waar meer dan 180 leerlingen aan mee deden", vertelt Kroes. Verder staat er poweryoga, een lekkere lunch, quiz en bingo op het programma. "Ze krijgen ook een kaartje, die ze kunnen schrijven om iemand een hart onder de riem te steken. En een opdracht om ouderen te interviewen over deze tijd."

Waardering

De reacties zijn positief, van zowel de leerlingen als de ouders. "Natuurlijk zijn er leerlingen die het helemaal niet leuk vinden, maar het feit dat we met ze meedenken en wat anders doen, wordt gewaardeerd."

Of de Break-out dagen nog een vervolg krijgen in de toekomst, is afwachten. "We hopen natuurlijk dat we op een gegeven moment weer open kunnen voor alle leerlingen. Nu zijn we dat alleen voor de examenklassen. De hoop is dat alle leerlingen na de voorjaarsvakantie weer naar school mogen, om ook de praktische vakken te doen."