Patrick's oesterzwammen op koffiedrab veroveren Dordrecht

Patrick (40) van Kwekersgilde gelooft heilig in wat hij doet. "Dit is de toekomst van de stadslandbouw", zegt hij overtuigd. Geen grote lappen grond, geen chemische kunstmest, maar klein, compact en zo duurzaam mogelijk. Op afval groeit iets heerlijks. Al is de teler zelf het niet eens met de benaming 'afval'.



tekst gaat verder onder de foto



Patrick is met zijn bakfiets van Kwekersgilde een vaste verschijning in het centrum van Dordrecht.

"Dit ziet er heel goed uit", zegt Patrick als hij zijn nieuwste vangst bekijkt. Een emmer vol met koffiedik. "Dit komt uit een onderwijsinstelling, hier in Dordrecht. Ze werken heel fijn mee en zijn super-enthousiast om samen te werken met Kwekersgilde om hun koffiedik een mooie bestemming te geven."

Zwart poeder dat dus rechtstreeks uit de koffieautomaat van de leraren komt? "Zeker", lacht Patrick. "Ze drinken daar heel wat bakjes. Zwart poeder dat ook heel veel nuttige grondstoffen bevat dat anders weg gekieperd wordt.

In zijn werkplaats op de Nieuwstraat in hartje Dordt heeft Asmawidjaja een aantal werkruimtes. Het meest imposant is de 'groeitent'. In een zorgvuldig bewaakt vochtig klimaat groeien de oesterzwammen op zakken wit uitgeslagen koffieprut. "Boordevol gezonde voedingsstoffen. Dit zijn prachtige, smaakvolle zwammen die ontstaan. Puur natuur."







"Ik vind het gaaf om te zien dat we iets wat we niet meer willen, kunnen omzetten in iets wat we wél willen", zegt Asmawidjaja. Normaal was het koffiedik in de vuilnisbak verdwenen. De kweker gelooft zelfs zo in zijn missie dat hij zijn vaste baan als biologisch researcher bij het Erasmus Medisch Centrum heeft opgezegd voor een nieuw arbeidsleven als kweker. "Dat is natuurlijk best spannend, maar het gaat goed en het gaat ook steeds beter."



tekst gaat verder onder de foto





Er groeien niet alleen oesterzwammen bij Kwekersgilde. Ook 'microgroenten' zien het levenslicht. Die zijn kleurrijk en vooral gezond, want bomvol antioxidanten. "Perfect op een broodje", aldus Patrick. Ze vinden dan ook hun weg naar de Dordtse horeca. Al is daar natuurlijk een kink in de kabel gekomen vanwege de coronapandemie.



tekst gaat verder onder de foto





De producten van kwekersgilde gaan normaal naar Dordtse horeca als café-restaurant Post en Daantje Food & Drinks. Maar die zijn nu enkel open voor afhaal, waardoor de vraag even minder is. Daarom levert Patrick nu ook aan particulieren via zijn webshop . "Het mooiste is als mensen bij dat afhalen bij een horecagelegenheid meteen een gebakje of een broodje meenemen. Dan wordt het helemaal een lokale gebeurtenis."

Heeft Patrick zelf een favoriet recept met zijn oesterzwammen? "Jazeker", zegt de geboren Surinamer. "Roti met oesterzwammen in plaats van kip. Heerlijk!"